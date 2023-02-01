Маткапитал вырастет, охотинспекторам разрешат стрелять при задержании браконьеров – законы, вступающие в силу в феврале

Материнский капитал проиндексирован на уровень фактической инфляции, вырастут некоторые другие пособия, охотинспекторы смогут проводить постоянные рейды и применять оружие во время задержания браконьеров – GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в феврале.

С 1 февраля размер материнского капитала проиндексирован на уровень фактической инфляции — 11,9%. Теперь для семей с одним ребенком размер маткапитала составляет 586 946 рублей и 775 628 рублей — для семей, в которых появился второй ребенок, если до его появления права на маткапитал не возникало. Доплата при рождении второго ребенка в случае, когда семья ранее уже оформляла материнский капитал, составит 188 681 рубль. Если до 1 февраля у родителей оставалась неизрасходованная часть маткапитала, то остаток проиндексируют. Прежде размер маткапитала на первого ребенка составлял 524,5 тысячи рублей. При рождении второго ребенка он составлял 693,1 тысячи рублей. Если ранее семья уже получила маткапитал на первенца, дополнительная выплата при рождении второго ребенка составляла 168,6 тысячи рублей.

Часть социальных выплат увеличивается

В феврале кроме материнского капитала вырастет ряд других пособий. Так, единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля 2023 года составит 22,9 тысячи рублей (20,4 тысячи рублей до индексации). Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком достигнет 7 925 рублей. Также вырастут компенсации чернобыльцам, выплаты Героям Советского Союза и России, полным кавалерам ордена Славы, Героям Труда, инвалидам, ветеранам боевых действий, жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. Увеличиваются компенсации людям, пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, и некоторым другим категориям граждан. Пособие на погребение будет выплачиваться в размере 7800 рублей вместо 7000 рублей. Размер, на который увеличат единую денежную выплату, будет зависеть от того, к какой категории относится получатель.

Операторов связи могут штрафовать за нарушение закона о «суверенном Рунете»

С 1 февраля вступают в силу поправки в КоАП РФ о наказании за неисполнение требований по обеспечению устойчивой, безопасной и целостной работы на территории России интернета и сети связи общего пользования. К ответственности будут привлекать операторов связи, собственников или иных владельцев технологической сети, не сумевших обеспечить устойчивую работу средств связи, обеспечивающую взаимодействие с другими операторами, в том числе находящихся за пределами территории России. Операторов связи, собственников и других владельцев технологической сети, которые не смогут обеспечить устойчивую и безопасную работу интернета ждут штрафы. Штраф для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для ИП — от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Из закона исключено понятие «услуга» в отношении спецслужб

С 3 февраля действие закона о предоставлении государственных и муниципальных услуг не будет распространяться на работу ФСБ, СВР, ФСО, Главного управления спецпрограмм президента РФ, Минобороны России, МВД России, ФСТЭК России. Как поясняли авторы документа, «деятельность российских специальных служб …, осуществляемая даже на основании заявлений граждан, не является по своему содержанию предоставлением услуги и всегда направлена в первую очередь на обеспечение безопасности государства в целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной (в том числе разведывательной) деятельности иностранных государств, организаций и отдельных лиц». Таким образом, обеспечение безопaсности государства непрaвильно называть услугой.

Охотинспекторам разрешат применять силу и оружие при задержании браконьеров

С 3 февраля вступают в силу изменения в профильный закон об охоте. Вводится особый правовой режим - постоянные рейды инспекторов по поиску нарушителей. Особенность таких рейдов заключается в постоянном нахождении инспекторов в пунктах контроля, а также перемещении инспекторов по определенной территории в целях предупреждения нарушений. Кроме того, охотничьи инспекторы смогут применять физическую силу, спецсредства и служебное оружие для задержания браконьеров.

Льготникам передадут невостребованные квартиры военных

С 4 февраля региональные власти смогут передавать другим очередникам жилье, предназначавшееся для уволенных с военной службы, но не понадобившееся им — например, если жилье не было востребовано в связи с переездом. Такие помещения можно будет вывести из резерва и предоставлять другим льготникам, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Среди таких очередников — нуждающиеся в улучшении жилищных условий ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. Прежде такое невостребованное жилье регионы были вынуждены содержать за счет собственных средств, а передать его другим претендентам у них права не было.

Дети участников СВО смогут поступать в вузы по квоте

20 февраля истекает срок, в течение которого порядок приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета требовалось привести в соответствие с законом о квоте для детей участников специальной военной операции. В пояснительных документах указывается, что места таким абитуриентам будут предоставляться в рамках отдельной квоты по программам бакалавриата и специалитета.