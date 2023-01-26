На одиннадцати улицах Липецка отключат холодную воду

Завтра, 27 января «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях в трех районах города – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители 11 улиц, предупредили в компании.

Так, с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители улиц Красной, Арктической, 20 Партсъезда, Дарвина, Маяковского. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Красная, 30а.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды на улицах Пестеля, Бескрайней, в переулках Рылеева, Макаренко. Воду для питья подвезут по вышеуказанным улицам.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду на улицах Одесской и Станционной – подвоз воды организуют по заявкам потребителей.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



Кроме того, 27 января ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 11:00 без света останутся дома 52, 53, 57а по улице Октябрьской, №№ 1, 8 по улице Скороходова, №№ 5, 5а, 7, 7а, 11 по улице Фрунзе, улица Первомайская.



С 10:00 до 15:00 обесточат дома в селе Подгорном - №№ 18, 42а, 42б, 110а по улице Заводской, №№ 4, 16, 51 по улице Подгоренской и улицу Крайнюю, также село Сырское.



