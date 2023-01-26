Общество

56 минут назад

На одиннадцати улицах Липецка отключат холодную воду

3 540
#отключение
На одиннадцати улицах Липецка отключат холодную воду

Завтра, 27 января «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях в трех районах города – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители 11 улиц, предупредили в компании.

Так, с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители улиц Красной, Арктической, 20 Партсъезда, Дарвина, Маяковского. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Красная, 30а. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды на улицах Пестеля, Бескрайней, в переулках Рылеева, Макаренко. Воду для питья подвезут по вышеуказанным улицам. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду на улицах Одесской и Станционной – подвоз воды организуют по заявкам потребителей. 
После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

Кроме того, 27 января ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго». 

С 09:00 до 11:00 без света останутся дома 52, 53, 57а по улице Октябрьской, №№ 1, 8 по улице Скороходова, №№ 5, 5а, 7, 7а, 11 по улице Фрунзе, улица Первомайская. 

С 10:00 до 15:00 обесточат дома в селе Подгорном - №№ 18, 42а, 42б, 110а по улице Заводской, №№ 4, 16, 51 по улице Подгоренской и улицу Крайнюю, также село Сырское. 

3 540
#отключение

Комментарии (3)

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Житель

12 минут назад
Привет от РВК. Спасибо мэру, отдельное варягам с горы .
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Коммунист

26 минут назад
Капитализм сам отключается...
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Пессимист

36 минут назад
Это не город, а Тришкин кафтан
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