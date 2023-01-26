Открыт прием заявок на гранты программы «Стальное дерево» 2023 года

Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, объявляет о начале приема заявок для получения грантов программы «Стальное дерево» 2023 года. Свои общественно полезные идеи могут предложить жители Липецкой, Свердловской, Калужской, Белгородской областей и Алтайского края.

«Мы ожидаем, что в новом году желающих принять участие в программе будет еще больше, чем в предыдущем, - прокомментировала директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, - Каждый из социальных проектов «Стального дерева» помог изменить к лучшему жизнь людей на конкретной улице, дворе или микрорайоне. Об этом часто говорят сами жители регионов, когда видят результаты большого доброго дела. В общей сложности, это - около трехсот различных проектов от Белгородской области до Алтая».



Прием заявок проходит на специальной онлайн платформе программы, которую открыли к началу конкурсного отбора. Новый информационный ресурс более наглядно представляет идею конкурса и его направления. Он существенно упрощает для соискателей процедуру подачи заявки и отслеживания всех этапов ее прохождения.



Сбор социальных инициатив продлится до 28 февраля. Затем их оценят эксперты конкурсной комиссии. Победителей отбора объявят в мае после очной защиты проектов с участием общественников, журналистов, представителей муниципалитетов и бизнеса, фонда «Милосердие». В Год наставника и педагога в России пристальное внимание будет уделяться проектам по поддержке педагогов, которые трудятся в сферах основного и дополнительного образования, культуры и спорта.



В этом году размеры грантов программы не изменились. В зависимости от сложности и масштабности проектов они будут трех видов – 200 тыс. рублей, 300 тыс. рублей и 450 тысяч рублей. Их получатели должны завершить все работы не позднее, чем за девять месяцев.



Программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов действует уже седьмой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие» направлено свыше 90 млн рублей. В прошлом году обладателями грантов стали 74 жителя из трех федеральных округов России.



В прошлом году в грантовую комиссию «Стального дерева» из 13 регионов страны поступило около 500 заявок. Завершенные проекты помогли благоустроить общественные пространства, открыть новые объекты уличной спортивной инфраструктуры, создать условия для развития детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержать инвалидов, провести культурно-исторические мероприятия.