40-летний мужчина из Воронежской области залез в дом в Ельце, чтобы переночевать

Мужчину ждёт суд за незаконное проникновение в жилище.

Прокурор Ельца утвердил обвинительное заключение в отношении 40-летнего жителя города Поворино Воронежской области по факту незаконного проникновения в жилище.



По версии следствия, в период с 17:00 27 сентября по 6:30 28 сентября прошлого года мужчина проник в частный дом по улице Песковатской в Ельце, чтобы там переночевать. Сначала подозреваемый перелез через деревянную калитку во двор дома, а потом разбил стекло в окне и забрался внутрь.



В ходе следствия подозреваемый рассказал, что с 24 по 27 сентября проходил обследование в тубдиспансере в связи с перенесённой пневмонией, но 27 сентября в обед самовольно покинул больницу, чтобы поехать на похороны бабушки в Тольятти, а по пути ещё и собирался заехать в Борисоглебск.



Мужчина направился в сторону железнодорожного вокзала Воронежа. Там он познакомился с водителем «ВАЗ-2107», который предложил ему подработку разнорабочим на сборе овощей. Но мужчина отказался, сказав, что ему нужно в Борисоглебск. Водитель ответил, что завезёт его туда.



В дороге мужчина уснул. А когда проснулся, то был уже в Ельце. Знакомых у мужчины там не было, он хотел спать и сильно промок под дождём. Тогда он решил найти какой-нибудь дом, залезть внутрь и там переночевать, а на утро отдохнувшим отправиться автостопом в Борисоглебск.



Около 2 часов ночи он нашёл дом, который по внешнему виду был нежилой. Потом несколько раз постучал по окну — никто не ответил. Тогда мужчина залез внутрь и лёг спать на диван, укрывшись сорванной шторой. А утром его разбудили полицейские.



Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина в ходе следствия полностью признал свою вину. Теперь ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо ареста на срок до 3 месяцев.