Любовь зла: сожительница сломала 39-летнему мужчине нос черенком от лопаты

Мужчина поступил как настоящий джентльмен и в больнице выдумал, что его побили у остановки пятеро неизвестных.

Прокурор Добринского района утвердил обвинительное заключение в отношении 34-летней жительницы села Нижняя Матрёнка, которую подозревают в нападении на сожителя с черенком от лопаты.



По версии следствия, 13 июля прошлого года около 18:00 женщина поссорилась с пьяным 39-летним сожителем и не менее трёх раз ударила его по лицу деревянным черенком от лопаты.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, ссора происходила на крыльце дома подозреваемой. Сразу после неё мужчина позвонил на номер 112, вызвал «Скорую помощь» и поступил в приёмное отделение Добринской ЦРБ. Но там мужчина повёл себя как настоящий джентльмен и всячески выгораживал любимую: сообщил фельдшеру, что его избили пятеро неизвестных на остановке в селе Нижняя Матрёнка. Но выдуманная история развалилась при проверке обстоятельств полицейскими — дома у женщины даже изъяли деревянную палку (тот самый черенок от лопаты).



Позже во всем признался и сам избитый мужчина: оказывается, они вместе с сожительницей шли домой с работы — пара подрабатывала на мельнице, мужчина остановился покурить, а сожительница не стала его ждать. А зря: мужчина тут же воспользовался моментом и достал из кармана бутылку водки объёмом 0,25 литра и выпил. Когда мужчина пришел домой — начался конфликт как раз из-за выпитой чекушки. В ходе ссоры женщина и схватила черенок и начала наносить им удары наотмашь.



В результате потерпевшему диагностировали тупую травму костей лицевого отдела черепа — перелом костей носа со смещением, перелом нижней стенки правой глазницы и гайморовой пазухи, закрытую черепно-мозговую травму — сотрясение головного мозга, ушибы на лице — гематомы на веках. Всё это было расценено судмедэкспертами как легкий вред здоровью.



Женщина в ходе следствия признала вину и обещала, что такого больше не повторится. Тем не менее, её действия квалифицированы по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия», дело ушло в суд. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.



При этом мужчина и женщина давно уже помирились, сам мужчина претензий к ней не имеет.