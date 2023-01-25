Происшествия

24 минуты назад

49-летняя женщина попала под «ВАЗ» на улице Катукова

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#ДТП #пешеход
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49-летняя женщина попала под «ВАЗ» на улице Катукова
Утром на улице Катукова рядом с ТЦ «Европа» в Липецке под колеса автомобиля «ВАЗ-2110» попала 49-летняя женщина.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительной версии, 24-летний водитель проехал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

- В результате ДТП женщина с травмами различной степени тяжести была госпитализирована, - дополнили в полиции.
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#ДТП #пешеход
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