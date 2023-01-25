49-летняя женщина попала под «ВАЗ» на улице Катукова

Утром на улице Катукова рядом с ТЦ «Европа» в Липецке под колеса автомобиля «ВАЗ-2110» попала 49-летняя женщина.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительной версии, 24-летний водитель проехал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.



- В результате ДТП женщина с травмами различной степени тяжести была госпитализирована, - дополнили в полиции.

