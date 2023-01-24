Автомобиль скорой помощи попал в ДТП на площади Мира

Утром на площади Мира в Липецке произошло ДТП с участием «ГАЗели» скорой помощи и легкового автомобиля «Хендай».



Как сообщил GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, происшествие обошлось без пострадавших.



- Сообщение о ДТП поступило в полицию от очевидца. На место выехали сотрудники полиции. Карета скорой помощи ехала без больного. В результате столкновения автомобили получили механические повреждения, - рассказали в пресс-службе ведомства.

