Происшествия
37 минут назад
Автомобиль скорой помощи попал в ДТП на площади Мира
606
Утром на площади Мира в Липецке произошло ДТП с участием «ГАЗели» скорой помощи и легкового автомобиля «Хендай».
Как сообщил GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, происшествие обошлось без пострадавших.
- Сообщение о ДТП поступило в полицию от очевидца. На место выехали сотрудники полиции. Карета скорой помощи ехала без больного. В результате столкновения автомобили получили механические повреждения, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Как сообщил GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, происшествие обошлось без пострадавших.
- Сообщение о ДТП поступило в полицию от очевидца. На место выехали сотрудники полиции. Карета скорой помощи ехала без больного. В результате столкновения автомобили получили механические повреждения, - рассказали в пресс-службе ведомства.
606