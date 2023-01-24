Происшествия

сегодня, 12:40

Ельчанин набросился с кулаками на машину соседа и повредил себе руку

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#автомобиль #конфликт
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Ельчанин набросился с кулаками на машину соседа и повредил себе руку

Мужчину осудили за умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба.

Мировым судьей судебного участка №1 Ельца рассмотрено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ по факту умышленного повреждения чужого имущества с причинением значительного ущерба.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, ельчанин поссорился соседом и набросился на его автомобиль «Лада 219110». Машину он бил руками и ногами, в результате уничтожил зеркала, фонари, дворники, повредил ручки, помял багажник.

Мужчина так старался, что ему самому понадобилась медицинская помощь, так как в процессе битья машины он повредил руку.

Приговором суда повредившему чужую машину мужчине назначено 280 часов обязательных работ. Также он должен возместить причиненный материальный ущерб в размере 46,6 тысяч рублей.

За собственником машины также признано право на возмещение причиненного морального вреда.
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#автомобиль #конфликт
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