Ельчанин набросился с кулаками на машину соседа и повредил себе руку

Мужчину осудили за умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба.

Мировым судьей судебного участка №1 Ельца рассмотрено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ по факту умышленного повреждения чужого имущества с причинением значительного ущерба.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, ельчанин поссорился соседом и набросился на его автомобиль «Лада 219110». Машину он бил руками и ногами, в результате уничтожил зеркала, фонари, дворники, повредил ручки, помял багажник.



Мужчина так старался, что ему самому понадобилась медицинская помощь, так как в процессе битья машины он повредил руку.



Приговором суда повредившему чужую машину мужчине назначено 280 часов обязательных работ. Также он должен возместить причиненный материальный ущерб в размере 46,6 тысяч рублей.



За собственником машины также признано право на возмещение причиненного морального вреда.