Происшествия

35 минут назад

Липчанка сыграла с аферистами «в инвестиции»

3 381
#мошенничество
Липчанка сыграла с аферистами «в инвестиции»

Жительница Липецка клюнула на приманку мошенников в приложении на своем телефоне

Накануне нового года, 29 декабря, жительница Липецка пользовалась мобильным приложением на телефоне, и в это время на экране всплыла реклама «инвестиционной площадки» с предложением очень выгодно вложиться.

Липчанка решила испытать судьбу и сделать инвестиции. С ней тут же связались некие консультанты.

Причем в разговоре со «специалистом» она уверила его, что хорошо разбирается в инвестициях. Конечно же тот не стал возражать, предложил вложить некую сумму денег и застраховать ее за 8 тысяч долларов. По заверению консультанта, на саму страховку пойдет всего лишь 200 долларов, а остальные вернутся на счет липчанки. Это он объяснил требованием зарубежной инвестиционной площадки.

- Женщина доверчиво отправила деньги на указанный номер. Перед этим взяла кредит на 90 000 рублей, потому что денег на страховку уже не хватало. О том, что она допустила ошибку, сказали… сами аферисты. Но это не касалось работы злоумышленников. Оказывается, потерпевшая перечислила средства не на тот счёт. Теперь нужно отправить ещё 8 000 долларов – на этот раз точно на правильный номер. На этом моменте 61-летняя гражданка засомневалась и прекратила общение, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело.
3 381
#мошенничество

Комментарии (3)

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Mikl

8 минут назад
Хорошо бы инвестиции вложить в надежный банк Сбербанк, однако обычно у пенсионеров телефоны которые им отдают дети старой модификации типа смартфоны, но они сейчас не работают с приложением сбербанка. А приложение магазин Русторе предлагает обновление сбербанка которое тоже не работает и этим пользуются мошенники обманывая пенсионеров и обыкновенных граждан. Пенсионеры как Буратино хотят накопить денег на похороны а их беззащитных со всех сторон грабят то мошенники, то сами государство вводя налог на вклады. Зачем деньги копить на вкладе в сбербанке если проценты заберет государство?Отсюда прямая дорога к мошенникам, они предлагают большие проценты и без похищения процентов. Однако это скользкая русская дорожка, сколько дорожке не вейся она обрывается и мошенники забирают все деньги. Вы слышали хоть раз чтоб пострадавшие от мошенников вернули себе деньги? Нет.
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Фенечка

12 минут назад
Одна работница 5-чки на 15 мкр невысокого росточка, когда кассует в алкогольном отделе, продает сигареты несовершеннолетним, даже не спрашивая у них паспорт, также молодым людям продает алкоголь аж со скидкой, как у пенсионеров! Афера? Ей однажды сделал замечание покупатель, на это она ответила, что, мол, с такими будет с мужем разбираться за углом!
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Добрая липчанка

23 минуты назад
Взять кредит в 90тыщ, чтобы вложить неизвестно куда. Воистину ,, пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки,,
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