Липчанка сыграла с аферистами «в инвестиции»

Жительница Липецка клюнула на приманку мошенников в приложении на своем телефоне

Накануне нового года, 29 декабря, жительница Липецка пользовалась мобильным приложением на телефоне, и в это время на экране всплыла реклама «инвестиционной площадки» с предложением очень выгодно вложиться.



Липчанка решила испытать судьбу и сделать инвестиции. С ней тут же связались некие консультанты.



Причем в разговоре со «специалистом» она уверила его, что хорошо разбирается в инвестициях. Конечно же тот не стал возражать, предложил вложить некую сумму денег и застраховать ее за 8 тысяч долларов. По заверению консультанта, на саму страховку пойдет всего лишь 200 долларов, а остальные вернутся на счет липчанки. Это он объяснил требованием зарубежной инвестиционной площадки.



- Женщина доверчиво отправила деньги на указанный номер. Перед этим взяла кредит на 90 000 рублей, потому что денег на страховку уже не хватало. О том, что она допустила ошибку, сказали… сами аферисты. Но это не касалось работы злоумышленников. Оказывается, потерпевшая перечислила средства не на тот счёт. Теперь нужно отправить ещё 8 000 долларов – на этот раз точно на правильный номер. На этом моменте 61-летняя гражданка засомневалась и прекратила общение, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.



Возбуждено уголовное дело.

