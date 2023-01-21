Коронавирус в России: COVID и грипп иногда объединяются?

Активный иммунитет молодых пациентов может выдать неадекватный ответ иммунной системы на сочетанную инфекцию COVID и гриппа – такие пациенты могут переносить заболевание тяжело. Восстанавливаясь после COVID-19, не следует игнорировать даже незначительные симптомы.

Заболеваемость COVID-19 растет и возвращается к показателям декабря. На этой неделе с понедельника по пятницу регистрировалось от 4 до почти 6,1 тысячи случаев. Количество летальных случаев удерживалось в пределах от 40 до 46 смертей за сутки. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 25 801 инфицированных, следует из данных оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 21 882 414 человек, из них 394 610 скончались.

В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, также растет – с понедельника по пятницу фиксировали от 12 до 29 человек. Число летальных случаев с начала регистрации инфекции в регионе составило 3947 человек. Всего с начала эпидемии на территории области выявлено 176 481 случаев коронавирусной инфекции.

Заболеваемость коронавирусом в России на прошлой неделе выросла на 40,5%, также заболевших чаще госпитализировали - на 32,1% в пересчете на 100 тысяч жителей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, передает ТАСС. Заболеваемость выросла в 75 регионах, госпитализаций стало больше в 64 регионах, следует из данных оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Одна из причин резкого роста – после долгих праздников люди вышли на работу, учащиеся вернулись за парты: как пояснили изданию «КоммерсантЪ» в пресс-службе Роспотребнадзора, с эпидемиологической точки зрения ситуация аналогичная той, когда люди возвращаются после летних отпусков, и в сентябре отмечается подъем заболеваемости ОРВИ. В настоящее время доминирующим остается штамм «омикрон» - преимущественно линия ВА.5. Рост заболеваемости можно объяснить сезонностью, пояснил в беседе с Lenta.ru врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев. Он отметил – в наступивший период рост респираторных заболеваний, к числу которых относят сегодня и COVID-19, наблюдается каждый год. Врач рекомендует соблюдать все установленные меры предосторожности.

Человек может одновременно заболеть COVID-19, гриппом и ОРВИ, предупредил в беседе с Ura.ru главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев. По его словам, подхватить такую микст-инфекцию рискуют люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Смешанное заражение гриппом и коронавирусом может сопровождаться высокой температурой, поражением дыхательных путей, признаками интоксикации, рассказал «Известиям» врач-инфекционист Андрей Поздняковон отметил: у COVID-19 нет специфичной симптоматики – сейчас болезнь протекает как типичная респираторная инфекция. При том, вероятно, что при одновременном заражении вирусом гриппа и SARS-CoV-2, превалировать будет симптоматика гриппа, а симптоматика COVID-19 окажется не такой очевидной. В интервью «Петербургскому дневнику» врач-эпидемиолог Клинической больницы Святителя Луки Василий Андреев предупредил – на сочетанную инфекцию у молодых пациентов активный иммунитет может давать неадекватный иммунный ответ. В этом случае болезнь может протекать тяжело.

Постковидный синдром может длиться до полугода и даже дольше. Доктор биологических наук, профессор Медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН) Оксана Гизингер рассказала порталу Ura.ru, что во время восстановления не следует игнорировать даже незначительные на первый взгляд симптомы, стоит обратиться к врачу. Переболевшим она рекомендовала сбалансировано питаться, восстановить микрофлору ЖКТ, обеспечить себе качественный сон и постепенное возвращение привычной нагрузки. Риск заразиться новым подвидом «омикрона» «кракеном» выше у маленьких детей, людей старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания, отметила врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная – об этом рассказала «Российская газета».

Каждая новая мутация коронавирусной инфекции будет заразнее предыдущей, но при этом не будет усиливать тяжесть течения заболевания. Об этом ТАСС рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС отметил, что вирус, скорее всего, будет меняться гораздо быстрее, новых штаммов впоследствии будет еще больше. Перемены коснутся и свойств новых штаммов. Эти причины могут привести к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. Математики, специалисты Института проблем передачи информации им. Харкевича (ИППИ) РАН по просьбе «Известий» создали математическую модель распространения новой версии SARS-CoV-2 – эту модель они рассчитали для столицы, однако их выводы можно использовать и для общероссийского прогноза, так как столичная динамика с небольшой задержкой повторяется по всей стране, отмечается в издании «Известия». Так, по мнению математиков, новый вариант «омикрона» станет более распространен в столице в марте, а к маю, вероятно, захватит все. Вместе с тем, на общем количестве новых заражений появление «кракена» не отразится.