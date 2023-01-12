Врачи липецкой областной больницы извлекли тромб из сосуда головного мозга пациента

Размер тромба составил четыре миллиметра.

Накануне 48-летний житель Добровского района на работе внезапно почувствовал себя плохо: у него отказала левая рука и нога, он впал в кому. Уже в 11.28 «скорая» привезла пациента в Липецкую областную больницу. Врачи выяснили, что у мужчины страдавшего сердечно-сосудистым заболеванием, из сердца в мозг переместился тромб. Сначала пациенту сделали тромболизис, то есть попытались растворить тромб, но эта процедура привела лишь к частичному растворению тромба. Поэтому врачи решили провести операцию.Тромобоэкстракцию из сосуда головного мозга провел заведующий отделением рентгенохирургии сосудов сердца больницы Михаил Малюков.Тромбоэкстракция, процедура удаления тромбов при инсульте, — достаточно новый вид высокотехнологичной медицинской помощи, который позволяет пациентам возвращаться к полноценной жизни. Главное — быстро оказать человеку медицинскую помощь. В случае с пациентом из Добровского района от момента, когда ему стало плохо, до окончания операции прошло менее шести часов. Врачи извлекли из сосуда мозга пациента тромб размером один на четыре миллиметра.В Липецкой области такие операции начали делать в прошлом году. Проведено семь тромобоэкстракций, вчерашняя стала восьмой.Операция длилась около двух часов. Сегодня больной уже пришел в сознание. У него легкая слабость в руке и ноге, но врачи дают положительный прогноз. После реабилитации мужчина должен вернуться к полноценной жизни.