Графский подарок липецким болельщикам

На зимнем трансферном рынке липецкий мини-футбольный клуб решил зайти сразу с козырей.

Липецкую команду по мини-футболу пополнил Андрей Графский, в прошлом игрок юношеской сборной России и чемпион Казахстана.

25 января новобранцу исполнится 25 лет, а в своё время он считался одним из сильнейших в стране игроков своего поколения. Воспитанник самого титулованного клуба России – подмосковного «Динамо» карьеру начал в бело-голубой футболке, правда к этому моменту динамовцы из-за финансовых трудностей вместо Суперлиги начали играть в Высшей. За «Динамо» играл в 2017-20 гг, затем выступал за «Голден Игл» из Ставрополя. В прошлом сезоне перешёл в «Кайрат» из Алма-Аты, в составе которого стал чемпионом и обладателем Кубка Казахстана.

Нынешний сезон начал вновь в Казахстане в составе «Каспия» (Актау) – 17 игр, 8 голов. Ещё летом пытался вернуться в Россию, побывал на просмотре в выступающей в Суперлиге «Ухте» - 5 контрольных матчей, 1 гол, но не срослось.

Заявить Графского липчане смогут не раньше 21 января – в этот день в российском футболе откроется трансферное окно. А вот в ближайших матчах в СК «Атлант» 14 и 15 января с «Зарей! Из Якутска он команде помочь не сможет.

Напомним, что в конце прошлого года липецкую команду покинул Александр Сурин.

В интервью клубной пресс-службе Графский отметил два фактора, которые привлекли его в Липецк: возможность поработать с известным тренером Темуром Алекберовым и задачи Липецка по выходу в Суперлигу.

Последнее, правда, спорно. В текущем сезоне липчане не сумели выиграть ни одного их 4-х матчей у прямых конкурентов столичной КПРФ-2 и «Факела» из Сургута, повышение в классе под большим вопросом. Подняться в Суперлигу Липецк мог и в прошлом сезоне, как финалист Высшей лиги, но тогда отказалось руководство. Липецкая команда частично финансируется из областного бюджета, а частично – коммерческими структурами, для которых повышение в классе означает дополнительные большие расходы. Ведь только сумма стартового взноса вырастет в несколько раз.



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