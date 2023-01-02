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53 минуты назад
В Австралии столкнулись два вертолета
Два вертолета столкнулись у города Голд-Кост над восточным побережьем Австралии. В результате погибли 4 человека, 13 получили ранения, сообщает Коммерсант со ссылкой на местное издание 7news. По его данным, 3 человека находятся в критическом состоянии.
3 человека находятся в критическом состоянии.
Столкновение произошло около 14:00 по местному времени (6 утра мск) недалеко от популярной туристической полосы Мейн-Бич на Золотом Берегу, к югу от Брисбена. Прогулочные вертолеты зацепили друг друга около 14:00 2 января (примерно 07:00), одна из них рухнула на песок недалеко от тематического парка Sea World и развалилась на части. Пилоту второго вертолета, на борту которого находились шесть человек, удалось его посадить.
Все четверо погибших находились в салоне первого вертолета. Трое их попутчиков – женщина и два мальчика – находятся в крайне тяжелом состоянии, сейчас за их жизнь борются врачи.
Экстренным службам было трудно добраться до песчаной отмели, расположенной недалеко от берега. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.
3 человека находятся в критическом состоянии.
Столкновение произошло около 14:00 по местному времени (6 утра мск) недалеко от популярной туристической полосы Мейн-Бич на Золотом Берегу, к югу от Брисбена. Прогулочные вертолеты зацепили друг друга около 14:00 2 января (примерно 07:00), одна из них рухнула на песок недалеко от тематического парка Sea World и развалилась на части. Пилоту второго вертолета, на борту которого находились шесть человек, удалось его посадить.
Все четверо погибших находились в салоне первого вертолета. Трое их попутчиков – женщина и два мальчика – находятся в крайне тяжелом состоянии, сейчас за их жизнь борются врачи.
Экстренным службам было трудно добраться до песчаной отмели, расположенной недалеко от берега. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.