Погода в Липецке

32 минуты назад

В последний день уходящего года в Липецкой области до +5

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#оттепель
В последний день уходящего года в Липецкой области до +5

В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона – ожидаются снег, мокрый снег и дождь, местами ожидается гололед, на дорогах гололедица. 

Температурный режим сохраняется выше климатической нормы. Среднесуточные температуры воздуха составят: от 1 до 4 градусов тепла, что на 7-10 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие, осадки в виде мокрого снега и дождя, местами туман, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью – от -2 до +3 градусов, днем – от 0 до +5 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие мокрый снег и дождь. Ночью на улице – от -1 до +1 градусов, днем – от 0 до +2 градусов.

День 31 декабря стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 30 градусов мороза. 

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#оттепель

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