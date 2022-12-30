Воловчанам разбили сердце

В райцентре Волово Липецкой области вандалы разбили инсталляцию - сердце

В парке Победы села Волово, напротив ЗАГСа, некоторое время назад появилась скульптурная инсталляция – сердце с подсветкой.

Композицию облюбовали молодожены, фотографировались возле него. Но накануне кто-то инсталляцию разбил.

- Удаль молодецкая отключила мозг. Не хочу даже комментировать, - сообщил в своем канале в Телеграм глава Воловского района Никита Соловьев.





Фото: телеграм-канал Никиты Соловьева