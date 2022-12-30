52 минуты назад
Воловчанам разбили сердце
В райцентре Волово Липецкой области вандалы разбили инсталляцию - сердце
В парке Победы села Волово, напротив ЗАГСа, некоторое время назад появилась скульптурная инсталляция – сердце с подсветкой.
Композицию облюбовали молодожены, фотографировались возле него. Но накануне кто-то инсталляцию разбил.
- Удаль молодецкая отключила мозг. Не хочу даже комментировать, - сообщил в своем канале в Телеграм глава Воловского района Никита Соловьев.
Фото: телеграм-канал Никиты Соловьева
Викторм