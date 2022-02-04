На стадионе «Металлург» включили подогрев футбольного поля

Этот запуск стал самым ранним за последние полтора десятилетия.

На этой неделе на главной спортивной арене Липецка начал работать подогрев футбольного поля.

Эту информацию GOROD48 подтвердил директор стадиона «Металлург» Александр Домнышев.

Столь ранний запуск системы связан с тем, что липецкому футбольному клубу предстоит провести первый домашний матч в весенней части ФНЛ уже 5 марта. В этот день в Липецк приедет столичное «Торпедо».

По словам Александра Домнышева, работники стадиона приложат все усилия к тому, чтобы футбольное поле к первой игре было подготовлено надлежащим образом. Но многое будет зависеть и от погоды. К слову, как только сойдёт снег, газон на стадионе начнут поливать, чтобы подпитать корневую систему травы.

- Полив станет самой трудоемкой частью нашей работы, - говорит директор, - Систему сначала нужно продуть, затем заполнить ёмкости для воды и сразу выливать на поле всё до капли. Оставлять воду внутри системы нельзя – при ночных заморозках её может повредить.

По мере необходимости работники будут вносить удобрения, рыхлить почву, расчёсывать траву и т.д.







Александр Домнышев - человек, от которого во много зависит, в каких условиях пройдёт матч с "Торпедо" 6 марта, да и все весенние игры.







Подогрев футбольного поля представляет сложную систему, в которую входят трубы, проложенные под газоном. Они нагреваются и утепляют почву, в которой начинают быстрее проходить биологические процессы роста травы. Внутри труб находится не обычная вода, как в жилых домах, а этиленгликоль, который не замерзает даже при минусовых температурах.

Правда, система эта довольно затратная. По оценке Домнышева, один месяц работы подогрева обойдётся примерно в 1 миллион рублей. Средства обещает выделить городской бюджет.

Система подогрева футбольного поля была смонтирована в Липецке в 1998 году, затем переделана во время реконструкции в 2018-м.

За всё время так рано ей включали лишь однажды – в 2005 году. Тогда «Металлург» проводил матч 1/8 финала Кубка России. По иронии судьбы та встреча тоже состоялась 6 марта и соперником липчан и тоггда были торпедовцы Москвы. Встреча принесла ничью – 1:1, которая устроила «Торпедо», победившее в первом матче в Москве – 3:0. Гол у липчан забил Роман Войдель – спустя 17 лет он всё ещё выступает за «Металлург» в качестве одного из главных ветеранов команды.







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