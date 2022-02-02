Здоровье

27 минут назад

Все 12 школ Ельца завтра закрывают

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#карантин #школа #детский сад
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Все 12 школ Ельца завтра закрывают

Дистанционно в Ельце будут учиться по 12 февраля включительно.

С завтрашнего дня все школы Ельца уходят на дистанционное обучение.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, в соответствии с протоколом от 2 февраля №34 заседания оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа город Елец с 3 февраля по 12 февраля включительно все школы города переводятся на дистанционную систему обучения.

Всего в Ельце 12 школ. Их перевели на дистанционку в целях предотвращения распространения ОРВИ и превышения эпидпорога заболеваемости.

При этом ранее 5 из 12 школ Ельца: лицей № 5, школа №1 им. М.М. Пришвина, школы № 8, № 23 и № 24 уже были закрыты на карантин по COVID-19.

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#карантин #школа #детский сад
2

Комментарии (1)

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Гость

14 минут назад
Только в липецке будут держать детей до последнего. Ведь наши дети для них как эксперимент. Закройте школы везде.
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