Все 12 школ Ельца завтра закрывают

Дистанционно в Ельце будут учиться по 12 февраля включительно.

С завтрашнего дня все школы Ельца уходят на дистанционное обучение.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, в соответствии с протоколом от 2 февраля №34 заседания оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа город Елец с 3 февраля по 12 февраля включительно все школы города переводятся на дистанционную систему обучения.



Всего в Ельце 12 школ. Их перевели на дистанционку в целях предотвращения распространения ОРВИ и превышения эпидпорога заболеваемости.



При этом ранее 5 из 12 школ Ельца: лицей № 5, школа №1 им. М.М. Пришвина, школы № 8, № 23 и № 24 уже были закрыты на карантин по COVID-19.



