Общество

38 минут назад

На Соколе хотят построить высотки на месте старых домов

5 719
#строительство #проект
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На Соколе хотят построить высотки на месте старых домов

Но только в том случае, если все существующие там двухэтажные дома признают аварийными.

В Липецке запустили общественные обсуждения проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицей Ушинского, переулком Франко, улицей Минина и переулком Челюскинцев. В районе Сокола на месте двухэтажных и частных домов планируют построить две высотки.

- В новый генплан, который на данный момент проходит общественные обсуждения, включена программа комплексного развития территории (КРТ) указанного квартала. Однако и концепция КРТ, и генплан могут быть скорректированы с учетом поступивших предложений, - сообщили GOROD48 в администрации Липецкой области.

Проектировщики предлагают на месте двухэтажных домов постройки середины XX века новый формат использования территории. В случае признания существующих малоэтажных многоквартирных домов аварийными на их месте построят два многоквартирных.

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- Квартал застроен преимущественно многоквартирными двухэтажными домами. Четыре из восьми многоквартирных домов признаны аварийными. Обеспечение комплексного и устойчивого развития территории квартала предлагается посредством сноса всех восьми домов с последующим строительством двух многоквартирных жилых домов башенного типа, 10 и 15 этажей, со встроенными подземными стоянками, - указано в вынесенном на обсуждение проекте.

В случае реализации проекта численность населения квартала составит 465 человек: 449 — в новостройках и 16 — в сохраняемых индивидуальных жилых. Прирост населения составит 104 человек. Достраивать новые социальные объекты — школу, детсад, поликлинику — для новоселов не планируют: прирост жителей уже обеспечен существующей социальной инфраструктурой района. Реконструкция лицея №3 не предусматривается, а вот обновление прилегающего стадиона - да.

Предложения и замечания липчан по проекту планировки квартала принимают до 18 февраля в городском департаменте градостроительства и архитектуры, в том числе по электронной почте proekt@lipetskcity.ru.

- Это не окончательный вариант, а лишь концепция преображения квартала. Она вынесена на общественные обсуждения, чтобы выявить мнение местных жителей относительно предполагаемого развития данной территории. С учетом их предложений будет разработан проект КРТ, после чего с липчанами проведут серию встреч, посвященных его реализации, - отметили в администрации Липецкой области.


5 719
#строительство #проект
2

Комментарии (5)

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Гость

11 минут назад
Мигранты будут покупать!
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Мэру и губернатору.

16 минут назад
Многоэтажки - депрессивное жильё. Со временем они становятся просто гадюшниками. Малоэтажное жилье больше пригодно для человеческой нормальной жизни. Но нас не услышат, потому что такой задачи даже не было.
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неадекватная женщина со вкусом

20 минут назад
Опять сталинскую застройку кошмарят. И ведь дети этих чинуш и застройщиков будут жить в таких местах, где за подобное сразу хлопнут по загребущим ручкам. Мы останемся с курятниками эконом-класса. Которые у нас и так повсюду. В Елецком построили курятники, получили гетто, думаете, на Соколе лучше будет? А где здание женской гимназии? Где церковь, в которой венчалась бабка Пушкина? Тоже помешали каким-то идиотам из администрации? Аварийные, наверное, были?
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Коммунист

25 минут назад
Человейники- путь в никуда!
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111

32 минуты назад
НЛМК Сокол и Манеж где -бы я не хотел жить! Даже Сырский Опытную и ЛТЗ рассматривал бы.
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