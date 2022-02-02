Общество
38 минут назад
На Соколе хотят построить высотки на месте старых домов
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Но только в том случае, если все существующие там двухэтажные дома признают аварийными.
В Липецке запустили общественные обсуждения проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицей Ушинского, переулком Франко, улицей Минина и переулком Челюскинцев. В районе Сокола на месте двухэтажных и частных домов планируют построить две высотки.
- В новый генплан, который на данный момент проходит общественные обсуждения, включена программа комплексного развития территории (КРТ) указанного квартала. Однако и концепция КРТ, и генплан могут быть скорректированы с учетом поступивших предложений, - сообщили GOROD48 в администрации Липецкой области.
Проектировщики предлагают на месте двухэтажных домов постройки середины XX века новый формат использования территории. В случае признания существующих малоэтажных многоквартирных домов аварийными на их месте построят два многоквартирных.
- Квартал застроен преимущественно многоквартирными двухэтажными домами. Четыре из восьми многоквартирных домов признаны аварийными. Обеспечение комплексного и устойчивого развития территории квартала предлагается посредством сноса всех восьми домов с последующим строительством двух многоквартирных жилых домов башенного типа, 10 и 15 этажей, со встроенными подземными стоянками, - указано в вынесенном на обсуждение проекте.
В случае реализации проекта численность населения квартала составит 465 человек: 449 — в новостройках и 16 — в сохраняемых индивидуальных жилых. Прирост населения составит 104 человек. Достраивать новые социальные объекты — школу, детсад, поликлинику — для новоселов не планируют: прирост жителей уже обеспечен существующей социальной инфраструктурой района. Реконструкция лицея №3 не предусматривается, а вот обновление прилегающего стадиона - да.
Предложения и замечания липчан по проекту планировки квартала принимают до 18 февраля в городском департаменте градостроительства и архитектуры, в том числе по электронной почте proekt@lipetskcity.ru.
- Это не окончательный вариант, а лишь концепция преображения квартала. Она вынесена на общественные обсуждения, чтобы выявить мнение местных жителей относительно предполагаемого развития данной территории. С учетом их предложений будет разработан проект КРТ, после чего с липчанами проведут серию встреч, посвященных его реализации, - отметили в администрации Липецкой области.
- В новый генплан, который на данный момент проходит общественные обсуждения, включена программа комплексного развития территории (КРТ) указанного квартала. Однако и концепция КРТ, и генплан могут быть скорректированы с учетом поступивших предложений, - сообщили GOROD48 в администрации Липецкой области.
Проектировщики предлагают на месте двухэтажных домов постройки середины XX века новый формат использования территории. В случае признания существующих малоэтажных многоквартирных домов аварийными на их месте построят два многоквартирных.
- Квартал застроен преимущественно многоквартирными двухэтажными домами. Четыре из восьми многоквартирных домов признаны аварийными. Обеспечение комплексного и устойчивого развития территории квартала предлагается посредством сноса всех восьми домов с последующим строительством двух многоквартирных жилых домов башенного типа, 10 и 15 этажей, со встроенными подземными стоянками, - указано в вынесенном на обсуждение проекте.
В случае реализации проекта численность населения квартала составит 465 человек: 449 — в новостройках и 16 — в сохраняемых индивидуальных жилых. Прирост населения составит 104 человек. Достраивать новые социальные объекты — школу, детсад, поликлинику — для новоселов не планируют: прирост жителей уже обеспечен существующей социальной инфраструктурой района. Реконструкция лицея №3 не предусматривается, а вот обновление прилегающего стадиона - да.
Предложения и замечания липчан по проекту планировки квартала принимают до 18 февраля в городском департаменте градостроительства и архитектуры, в том числе по электронной почте proekt@lipetskcity.ru.
- Это не окончательный вариант, а лишь концепция преображения квартала. Она вынесена на общественные обсуждения, чтобы выявить мнение местных жителей относительно предполагаемого развития данной территории. С учетом их предложений будет разработан проект КРТ, после чего с липчанами проведут серию встреч, посвященных его реализации, - отметили в администрации Липецкой области.
5 719
Гость
Мэру и губернатору.
неадекватная женщина со вкусом
Коммунист
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