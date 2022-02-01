Маткапитал вырастет, пенсии проиндексируют – законы, которые вступают в силу в феврале

Неработающим пенсионерам проиндексируют страховую пенсию, размер материнского капитала повышается с учетом фактической инфляции. При списании долгов с карты оставят прожиточный минимум. Ранее судимых педофилов смогут лишить свободы пожизненно. GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в феврале.





С февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 8,6%. В январе их проиндексировали на 5,9%, однако вскоре после новогодних праздников президент РФ предложил повысить их на 8,6% — чтобы индексация была выше фактической инфляции. В январе пенсионеры уже получали выплату с учетом индексации – однако на тот момент ее размер вырос на 5,9%. Теперь пенсию пересчитают с января с учетом нового индекса – закон имеет обратную силу. А пенсионеры получат также доплату в виде компенсации за январь как разницу между индексацией в 5,9% и 8,6%. .

Материнский капитал увеличат

В феврале правительство проиндексирует материнский капитал – в 2022 году его размер увеличится на 8,4%, по уровню фактической инфляции. Прежде маткапитал традиционно индексировался в январе по уровню прогнозируемой инфляции. Закон о переходе на новый формат подписан в декабре 2021 года. Выплаты на первого ребенка составят 524,5 тысячи рублей, на второго — до 693,1 тысячи, при условии, что семья не получала денег после рождения первого. В противном случае сумма составит 168,6 тысячи рублей. В этом году маткапиталом смогут воспользоваться более миллиона семей с детьми.

Также будут проиндексированы выплаты ветеранам, единовременное пособие при рождении ребенка и еще несколько соцвыплат.

Должникам оставят прожиточный минимум

С февраля должники смогут сохранять на счетах прожиточный минимум при взыскании приставами долгов – в силу вступают поправки к Федеральному закону «Об исполнительном производстве». Теперь приставы обязаны будут оставлять на счету должника сумму, равную установленному в регионе прожиточному минимуму. Для этого должник должен подать заявление с реквизитами банковского счета в службу судебных приставов, где должны сохранить минимальный доход.

Мера будет распространяться практически на всех должников, за некоторым исключением. Например, права на неприкосновенный минимум не появятся у алиментщиков или при возмещении вреда здоровью.

Покупателей жилья предупредят о состоянии дома

С 1 февраля власти должны будут передавать в Росреестр информацию о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Оттуда эти данные будут включать в Единый госреестр недвижимости. Человек при покупке квартиры сможет запросить выписку из этого реестра и узнать, не является ли дом аварийным и не собираются ли его снести. Прежде покупатели жилья сталкивались с проблемой, когда человек мог купить квартиру, не зная о том, что приобретает аварийное жилье, так как состояние дома можно оценить только визуально. При этом внешне дом может выглядеть нормально, а его конструктивное состояние быть аварийным. Запрос можно было сделать в орган муниципальной власти, однако ждать ответа можно было очень долго, ставя под угрозу сделку по покупке жилья. У властей не было обязанности по ведению реестров аварийного жилья в открытом доступе. Закон об информировании граждан об аварийном состоянии домов и их непригодности для проживания был принят в мае 2021 года. Он позволит защитить интересы граждан, обезопасить их от покупки непригодного жилья, обеспечит актуальность данных реестра недвижимости.

По паевым инвестиционным фондам изменят правила выплаты доходов

С 1 февраля меняются порядок управления паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и правила выплаты дохода по паям ПИФов. Теперь они могут быть установлены нормативным актом Банка России – прежде правила доверительного управления ПИФами, утверждались правительством. Документ также дает право выплаты текущего дохода по паям ПИФов, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в натуральной форме при погашении пая. Теперь доход от вложений в ПИФы можно будет получить не только при погашении паев в конце срока, но и выводить ежеквартально или ежегодно аналогично тому, как выплачиваются дивиденды по акциям – если такая возможность будет внесена в правила доверительного управления фондом. При погашении паев ПИФа управляющая компания фонда обязана обеспечить передачу выделяемого имущества не позднее одного рабочего дня с даты погашения инвестиционных паев фонда. Предполагается, что новый закон позволит существенно повысить привлекательность инвестирования в паи паевых инвестиционных фондов и снизить издержки, связанные с управлением фондами.

За отсутствие систем контроля над выбросами начислят штраф

С 1 февраля в Кодексе административных правонарушений вводятся штрафы за отсутствие или несовременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязнений. Также штрафы будут грозить, если системы контроля были установлены с нарушением требований или некорректно передают данные в государственный реестр. Предприятия, которые не оборудованы автоматическими системами контроля выбросов, начиная с февраля могут быть оштрафованы на сумму от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

Педофилов посадят пожизненно

С февраля для педофилов ужесточат наказание. Пожизненное заключение будут назначать педофилам-рецидивистам, чьим жертвам было меньше 18 лет, а не 14, как ранее. Аналогичная мера будет назначаться также за первое преступление против половой неприкосновенности ребенка, если в нем пострадали два и более детей или если насилие в отношении несовершеннолетних было сопряжено с другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Ужесточение наказания защитит детей и семьи, выразил уверенность председатель Госдумы Вячеслав Володин. Инициативу об ужесточении наказания внесли в Госдуму в сентябре после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.

За немаркированные табак и алкоголь вырастут штрафы

С февраля повышаются штрафы за производство и оборот немаркированной табачной и алкогольной продукции. Денежные взыскания вырастут и за их перевозку с такими нарушениями. Так, штраф за перевозку немаркированного спиртного составит от 15 тысяч до 25 тысяч рублей с конфискацией продукции (ранее - от трех тысяч до пяти тысяч рублей). За производство алкоголя или ввод в оборот табака без маркировки, а также с нарушением маркировки должностное лицо может лишиться от 30 тысяч до 50 тысяч рублей (ранее - от 10 тысяч до 15 тысяч). Для юрлиц штраф составит в аналогичной ситуации от 200 тысяч до 300 тысяч рублей (ранее - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей). Усиливается административная ответственность за оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки – административная ответственность для юрлиц может составить до 500 тысяч рублей.