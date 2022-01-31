«Металлург» всё-таки забил на сборе в Турции, но не сумел обыграть команду из Румынии

Первый мяч команды в 2022 году забил Артер Арустамян и это символично.

Липецкие футболисты сегодня провели заключительный спарринг на сборе в Турции. Соперником липчан стал занимающий 7-е место во втором по силе дивизионе чемпионата Румынии клуб «Чиксереда» из небольшого (чуть более 40 тысяч жителей) городка Меркуря-Чук в Трансильвании. Встреча принесла ничью – 1:1.





Меркуря-Чук, горная трансильванская провинция.

К слову, команда с родины графа Дракула, к слову, как и наш «Металлург», тоже предпочитает красно-черные цвета. В них румыны и оделись, а липчанам пришлось выходить на поле в запасной белой форме.

В двух предыдущих играх на сборах «Металлург» не забил ни одного гола, поэтому сегодня вопрос стоял ребром. Возвращение с полноценных сборов с «баранкой» в графе «забитые мячи» стало бы худшим показателем клуба за всю историю.

Впервые с первых минут в бой был брошен рослый центрфорвард Павел Долгов, которого зимой как раз и приглашали из дубля питерского «Зенита» с единственной целью – забивать. Да и вообще состав вышел атакующий – Руслан Шаповалов, Михаил Яковлев, Юрий Завезён, Артур Арустамян, а обеспечивать идеальный переход из обороны в атаку должен был поправившийся после травмы опорник-ветеран Роман Войдель.

Липчане так хотели забить, что не менее 54-х раз в первом тайме угодили в положение «вне игры». Даже когда Артур Арустамян, выходя на рандеву с голкипером, прекрасно слышал свисток об офсайде, он всё равно от большого желания отправил мяч в ворота, хотя гол, конечно, не был засчитан.

Именно Арустамян в другой атаке и стал тем человеком, который забил первый мяч у «Металлурга» в 2022 году. Получив пас из глубины поля он, словно трансильванский экспресс», умчался ото всех румынских «туристов» и выверено пробил в дальний угол мимо вратаря – 1:0.

В какой-то степени это даже символично. В нынешнем сезоне Арустамян не просто является лучшим бомбардиром «Металлурга», забил больше, чем вместе три любых игрока команды – 7 голов. Зачастую именно он – «наше всё» в атаке.

Во втором тайме Машнин постепенно выпустил на поле всех «живых» - тех, кто не болен и не травмирован. С первых минут после перерыва Долгова заменил Александр Кутьин, один тайм в своё распоряжение достался и другой легенде липецкого футбола Андрею Овчинникову. Правда, развить преимущество они, увы, не смогли.

Более того, спустя всего две минуты после возвращения на поле «холодные румынские парни» сравняли счёт: если верить их соцсетям, отличился нападающий Андрос Межарош – 1:1.

Трансляцию матча никто не организовал, поэтому сложно судить, кто был ближе к победе во второй половине встречи.

Удивила одна замена: в перерыве вместо Константина Титована поле вышел 27-летний центральный защитник «Кубани» Антон Поликутин, хотя ещё утром главный тренер Сергей Машнин уверял нашего корреспондента, что он играть не будет. Сотрудники «Металлурга» выкладывавшие состав команды на игру прямо из Турции не упомянули его даже в числе запасных.

Как выяснил GOROD48, Поликутин приехал на стадион прямо на игру, до этого ни разу не тренировавшись с липчанами и играл с новыми партнёрами с «чистого листа». Что же, хочется, чтобы такое появление в команды было бы из серии: «пришёл, увидел, победил», а не «приехал, просмотрелся и уехал».

«Металлург» крайне нуждается в усилении, особенно в линии обороны. Находившийся на просмотре 21-летний Иван Захаров из «Красавы» покинул сбор раньше, но не исключено, что «Металлург» ещё вернётся к его кандидатуре. Но искать нужно и других футболистов – внимательнее, сильнее, тщательнее.

Накануне в Москве был прооперировал по поводу воспаления паховых колец один из сильнейших наших защитников Геннадий Киселёв. После таких операций положена примерно неделя постельного режима, потом в лучшем случаем месяц на восстановление. А ведь спортсмену нужно ещё набирать форму. Ясно, что Киселёв в начале весенней части чемпионата нам не помощник. Лучше ситуация у Антона Белова, он возможно даже поедет на второй сбор в Турцию, но все равно пропущенные дни и недели в подготовительный период не идут на пользу футболисту.

Завтра у «Металлурга» заключительная тренировка в Турции, а после обеда – вылет домой. Но уже 7 февраля «красно-чёрные» снова вернутся в Анталью на второй сбор, который продлится до 1 марта. Сезон возобновится 6 марта домашней игрой липчан со столичным «Торпедо»: липчанам предстоит почти невыполнимая миссия – выбраться с предпоследнего 19-го места в турнирной таблице. Но хочется верить, что они сумеют.



Фото ФК "Чайка" и Twitter

