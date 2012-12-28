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392
58 минут назад
1

В Липецкой области усилится шквалистый ветер

Порывы ветра составят до 17 м/с

Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, в ближайшее время порывы ветра в Липецкой области усилятся до 17 м/с.

Спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности при усилении ветра: «При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар»

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Комментарии (1)

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Катюша
36 минут назад
Липчане будьте осторожны,много вижу сухих деревьев по городу!Администрация парка Быханов сад,срубите опасное дерево, пока оно не упало на кого нибудь,а оно огромное!!!!!
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