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78
18 минут назад

В Липецкой области сохранятся ночные заморозки

12 мая атмосферное давление начнет в Липецкой области начнет расти, небольшие дожди пройдут лишь местами, 13 и 14 мая существенных осадков не ожидается. В этот период, все три дня ночью местами ожидаются заморозки до -2 градусов.

Среднесуточные температуры воздуха составят 6-7 градусов тепла, что на 7-9 градусов ниже нормы.

12 и 13 мая ночью и утром на территории Липецкой области ожидается опасное агрометеорологическое явление – заморозки до -2 градусов.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 0 до +3 градусов, местами заморозки до -2 градусов, днем – от +8 до +13 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью – от 0 до +2, на почве заморозки до -2 градусов, днем – от +9 до +11 градусов.

День 12 мая стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 2 градуса мороза.
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