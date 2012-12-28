Выходные в Липецке: премьера спектакля, гастролёры из Мичуринска и 9-метровая пицца на футболе
Происшествия
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сегодня, 17:33
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Очередное дерево рухнуло в Липецке
На этот раз прогнивший изнутри ствол обрушился на Соколе
«Неоднократно в течении нескольких лет обращались в управляющую компанию, управление главного смотрителя Липецка, управление правобережным округом, размещали в соцсетях в группах с просьбой спилить, проблему не решили, следующее сухое дерево рядом также скоро упадет!», - пишет автор сообщения и фото.
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