Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области — воздушная опасность
Происшествия
Объявлен красный уровень тревоги для Липецка
Общество
МЧС сообщает об угрозе атаки БПЛА в Липецкой области
Происшествия
В Липецке и области отбой красного уровня опасности, желтый — остается
Происшествия
Красный уровень угрозы объявлен для Ельца и Елецкого района
Происшествия
«Желтый уровень» воздушной опасности отменили рано утром
Происшествия
Безвременно ушел из жизни основатель ДНД «Патруль» Игорь Зарницкий
Общество
Ущерб от упавшего на машины дерева в зоне платной парковки возместит мэрия
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП под Усманью
Происшествия
Полтора десятка мин и гранат обезвредили в Липецкой области
Происшествия
Читать все
Выходные в Липецке: премьера спектакля, гастролёры из Мичуринска и 9-метровая пицца на футболе
Общество
Безвременно ушел из жизни основатель ДНД «Патруль» Игорь Зарницкий
Общество
Три человека пострадали в ДТП под Усманью
Происшествия
Очередное дерево рухнуло в Липецке
Происшествия
Пропавшая в Тербунском районе девочка нашлась
Общество
В Липецкой области усилится шквалистый ветер
Общество
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Рязанского наркокурьера задержали в Задонском районе
Происшествия
В Липецкой области сохранятся ночные заморозки
Погода в Липецке
Сотрудники полиции разыскивают 15 летнюю девушку
Происшествия
Читать все
Происшествия
622
сегодня, 17:33
3

Очередное дерево рухнуло в Липецке

На этот раз прогнивший изнутри ствол обрушился на Соколе

Как сообщается в социальных сетях, на Соколе, на улице Баумана, за домом № 333/1 упало дерево, которое, судя по фото, все сгнило изнутри. Как сообщают местные жители, никто не пострадал.

«Неоднократно в течении нескольких лет обращались в управляющую компанию, управление главного смотрителя Липецка, управление правобережным округом, размещали в соцсетях в группах с просьбой спилить, проблему не решили, следующее сухое дерево рядом также скоро упадет!», - пишет автор сообщения и фото.

сухое дерево
0
0
1
1
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Крот
28 минут назад
дерево как пример Липецка снаружи местами ничего, а в целом уже сгнили...
Ответить
Столяр
32 минуты назад
Сообщите где нужно спилить старые дубы, срочный выезд...
Ответить
Житель
43 минуты назад
Весь Анколипецк сгнил изнутри....
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru