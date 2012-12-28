Сотрудники полиции разыскивают 15 летнюю девушку

Подросток ушла из дома в селе Малиновая Поляна Тербунского района 10 мая

15-летняя, темноволосая, кареглазая Игамбердиева Бибиойша Кемаловна была одета в серые джинсы-клеш, черное худи, белые кроссовки. Выглядит на 13 лет.Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетней и обстоятельства ухода. Кроме того отрабатываются близкий круг знакомых и возможные контакты подростка в сети Интернет.К поиску привлечены наружные наряды полиции, сотрудники Госавтоинспекции волонтерские организации и неравнодушные граждане.Если у вас имеется информация о местонахождении девушки или обстоятельствах происшествия, просим сообщить по телефонам 102, 112, 8(4742) 369160 или обратиться в любой отдел полиции.