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В Ельце вандалы испортили залитую цементом площадку под памятник военным морякам
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12 минут назад

В Ельце вандалы испортили залитую цементом площадку под памятник военным морякам

Моряки собирали деньги на памятник всем миром несколько лет

В Ельце, в сквере «афганцев», где представлены многие рода войск и установлены БМП, БТР, вертолет и различные артиллерийские системы, началось возведение и морского символа – памятника всем военным морякам в виде якорей и Андреевского флага.

Разрешение на памятник елецкие моряки получили в прошлом году, а средства на него собирали всем миром несколько лет. И вот, наконец-то, его возведение началось – моряки залили площадку под будущий памятник. Но кто-то испоганил залитую цементом площадку под памятник – вырвал опалубку и оставил свои следы в еще не застывшем цементе.

«Сегодня в сквере Афганцев моряки начали свои работы по установлению памятнику «Всем Военным морякам», но в этот же вечер вандалы испортили фундамент памятника… Кто так делает?! Ребята, которые это сделали, лучше отзовитесь по-хорошему, потому что камеры в парке есть и вас всё равно найдут, и будет уже дело худо. Так что давайте по-человечески решим эту проблему! Моряки старались, все это заливали, трудились, собирали средства не один год, а вы так усложнили работу…», - написал в соцсетях один из инициаторов установки памятника и предложил вандалам связаться с ним, чтобы решить вопрос по хорошему.

вандализм
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