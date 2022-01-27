Банк ЗЕНИТ получил чистую прибыль по РСБУ в размере 3,4 млрд рублей

ПАО Банк ЗЕНИТ за 2021 год получил чистую прибыль по РСБУ (до СПОД) в размере 3,4 млрд рублей против убытка в 2,9 млрд рублей годом ранее. Рост финансового результата был достигнут за счет увеличения комиссионных доходов, а также диверсификации и повышения качества кредитного портфеля.

«В 2021 году Банк ЗЕНИТ достиг плановых показателей по прибыльности, что говорит о правильно выбранной стратегии развития и высоком качестве активов. Банк продолжит укреплять позиции в розничном бизнесе и сегменте МСБ. В планах — совершенствование цифровых клиентских путей и расширение продуктовой линейки», — отметил Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

Активы Банка за 12 месяцев выросли на 16% и составили 251 млрд рублей. Собственные средства (капитал) увеличились за 2021 год на 1,4 млрд рублей до 37 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель вырос на 23% и составил 154 млрд рублей. Основную долю занимает кредитный портфель юридических лиц — 98 млрд рублей, прирост составил 25%. Кредитный портфель физических лиц за отчетный период увеличился на 19%, до 56 млрд рублей.

За 2021 год Банк ЗЕНИТ также нарастил и совокупный объем привлеченных средств клиентов до 181 млрд рублей, или на 10%. Драйвером роста выступили средства юридических лиц, которые выросли на 35%, до 85 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы Банка за 12 месяцев превысили 1,7 млрд рублей, что на 34% больше результатов 2020 года.

Банк соблюдает все установленные нормативы достаточности капитала и надбавки к ним. По состоянию на 1 января 2022 года норматив достаточности капитала (Н1.0) составил 16,9% при минимально допустимом значении 8,0%, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) — 10,6% при минимальном нормативном значении 4,5%, норматив достаточности основного капитала (Н1.2) — 6,0% при минимальном нормативном значении 8,5%, норматив финансового рычага (Н1.4) — 9,1% при минимальном нормативном значении 3,0%.

Нормативы ликвидности Банка соблюдаются с существенным запасом и на 1 января 2022 года составили: норматив мгновенной ликвидности Н2 — 125,4% при минимальном значении 15%, норматив текущей ликвидности Н3 — 94,2% при минимальном значении 50%, норматив долгосрочной ликвидности — 56,7% при максимальном значении 120%.

PR

