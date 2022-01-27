В России с 1 февраля вырастут пособия и выплаты

В России с 1 февраля вырастет размер материнского капитала. Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится с 483,9 тыс. рублей до 524,5 тыс. рублей, а на второго и последующих детей - до 693,1 тыс. рублей.





"Важно, чтобы все, кому положена такая помощь, своевременно и в полном объёме получали её", – заявил Мишустин на заседании правительства 27 января.



В частности, речь в том числе идёт о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснётся и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат – единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью. Увеличится и размер материнского капитала на первого ребёнка – с 483,9 тысяч рублей до 524,5 тысяч рублей, а на второго и последующих детей – до 693,1 тысяч рублей.



Отмечается, что с 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат – один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

С 1 февраля размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 8,4%. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - сообщает пресс-служба кабмина "Важно, чтобы все, кому положена такая помощь, своевременно и в полном объёме получали её", – заявил Мишустин на заседании правительства 27 января.В частности, речь в том числе идёт о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснётся и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат – единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью. Увеличится и размер материнского капитала на первого ребёнка – с 483,9 тысяч рублей до 524,5 тысяч рублей, а на второго и последующих детей – до 693,1 тысяч рублей.Отмечается, что с 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат – один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.