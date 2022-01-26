Минздрав РФ представил рекомендации для заболевших COVID-19 в легкой форме

Новый штамм «Омикрон» вызвал резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В Липецкой области число заразившихся увеличивается, как и в большинстве регионов страны – за последние сутки выявлено уже 336 новых случаев заболевания, тогда как в первый рабочий день после новогодних каникул, 10 января зарегистрированы 105 случаев.

Министерство здравоохранения России выпустило памятку для привитых и непривитых граждан, которые болеют COVID-19 в легкой форме или бессимптомно. Рекомендации составлены в зависимости от того, в какой группе находится заболевший – вакцинированный или переболевший без факторов риска, в группе риска (старше 60 лет, с хроническими заболеваниями или избыточным весом), непривитый и не переболевший. Отдельный блок инструкций касается заболевших детей.



Сначала правила для тех, кто вакцинирован или переболел менее шести месяцев назад. Если тест на коронавирус положительный, а симптомов болезни нет и человек не входит в группу риска, лечиться не нужно. Однако самоизоляция все равно рекомендована, а получить больничный можно. При таких обстоятельствах важно изолироваться в комнате, чтобы не заразить близких, регулярно проветривать помещение, соблюдать питьевой режим. Также стоит хотя бы раз в сутки проверять температуру тела. Если появились симптомы болезни и поднялась температура, есть одышка и боли в грудной клетке - звонить в службу 122. Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Их назначают только врачи.



Для вакцинированных и ревакцинированных людей, относящихся к группе риска, при наличии подтвержденного COVID-19, необходима самоизоляция и контроль над температурой тела и сатурацией. Такие заболевшие также могут получить больничный. Граждане из групп риска по коронавирусу, но привитые от ковида или переболевшие, в случае бессимптомного течения заболевания получат указания по лечению от медицинского работника. В случае ухудшения состояния следует вызвать скорую помощь.



Непривитые и не переболевшие при первых симптомах ОРВИ или с положительным тестом на SARS-CoV-2 должны оставаться дома, позвонив в службу 122 для дистанционной консультации с медработником. При ухудшении самочувствия необходимо вызвать скорую, следует из рекомендации Минздрава.



Заболевший коронавирусом или ОРВИ ребенок должен находиться дома, лечение ему назначает врач. Важно не заниматься самолечением и следовать рекомендациям педиатра. Если состояние ухудшится, также следует позвонить в скорую.



Минздрав также рекомендует продолжать соблюдать ранее рекомендованные меры предосторожности: носить маски или респираторы при контактах с другими людьми или находясь в закрытых помещениях, держать социальную дистанцию, тщательно и часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком, избегать мест массового скопления людей.



