В Добринке сгорел дом

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Ночью 25 января в поселке Добринка, сгорел частный дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



- Пострадавших нет. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.



Всего за минувшие сутки в Липецкой области произошло шесть пожаров.

