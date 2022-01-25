Происшествия

30 минут назад

В Липецке снова столкнулись два автобуса

4 728
#ДТП
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В последнее время ДТП с общественным транспортом происходят чуть ли не ежедневно.

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Сегодня в Липецке напротив дома №30 на улице Космонавтов столкнулись два автобуса.

Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по Липецку, авария обошлась без пострадавших. ДТП было оформлено по европротоколу.

В ГИБДД отмечают учащение ДТП с участием общественного транспорта, и буквально в эти минуты с перевозчиками проводится встреча на эту тему. 
4 728
#ДТП
1

Комментарии (4)

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Харлан

5 минут назад
Никогда такого не было и вот опять
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вася

10 минут назад
ты прав
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Ванька Грозный

13 минут назад
красотища-то какая , лепота !!
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Вася

19 минут назад
Вот вам и масочки для водителей не прошли даром. Водители теряют контроль за собой. Будьте здоровы.
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