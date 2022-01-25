Происшествия
30 минут назад
В Липецке снова столкнулись два автобуса
В последнее время ДТП с общественным транспортом происходят чуть ли не ежедневно.
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Сегодня в Липецке напротив дома №30 на улице Космонавтов столкнулись два автобуса.
Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по Липецку, авария обошлась без пострадавших. ДТП было оформлено по европротоколу.
В ГИБДД отмечают учащение ДТП с участием общественного транспорта, и буквально в эти минуты с перевозчиками проводится встреча на эту тему.
Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по Липецку, авария обошлась без пострадавших. ДТП было оформлено по европротоколу.
В ГИБДД отмечают учащение ДТП с участием общественного транспорта, и буквально в эти минуты с перевозчиками проводится встреча на эту тему.
Харлан
вася
Ванька Грозный
Вася