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В Госдуме предлагают ввести ответственность для чиновников из-за нападений бездомных животных
Спикер Госдумы Вячеслав Володин после инцидентов с бездомными животными предложил ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию на местах.
"В Забайкалье произошла страшная трагедия: стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку. Выражаю соболезнования её семье, близким. Этот случай обнажил проблему, которая существует. Стали звучать предложения изменить федеральное законодательство", - написал он в своем Telegram-канале.
Чиновник отметил, что местные жители неоднократно обращались за помощью к муниципальным властям. По его словам, проблемой бездомных животных никто системно не занимается, до тех пор, пока не случится трагедия.
"В этой связи правильно в данном вопросе ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах", - заявил Володин.
Кроме того, он предлагает разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов. "Например, частных приютов для животных. Освободив от налога на землю, приобретая им корм, выделяя гранты на строительство приютов, стерилизацию собак", - написал спикер Госдумы.
Он отметил важность создания условий для работы тех, кто, исходя из личной активности и сострадания к братьям нашим меньшим, оказывает помощь, спасает их, по его словам, это будет более эффективно, чем создание муниципальных приютов, хотя и этим тоже надо заниматься.
"Как можно быстрее вместе с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами проанализируем правоприменительную практику и выработаем предложения. Решать проблему надо. Но очевидно одно: сводить счёты с животными, уничтожать их — не выход из ситуации. Этот вопрос необходимо решать цивилизованно и достойно. Наши дети не должны быть жертвами бездействия взрослых", - резюмировал Володин.
О гибели девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края стало известно 22 января. На ребенка напала стая бродячих собак, позже ее тело обнаружили на одном из пустырей. По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело о халатности по части 2 статьи 293 УК РФ, - передает Lenta.ru.
Председателю СК РФ Александру Бастрыкину лично доложат о ходе расследования гибели девочки. Кроме того, ему передадут данные об уже установленных к настоящему моменту фактах о произошедшем. Глава СКР также поручил передать дело о гибели ребенка от нападения собак в ГСУ СК.
После произошедшего губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил изменить федеральный закон, регулирующий отлов безнадзорных животных в стране.
Также следственными органами СУ СК РФ по Сахалинской области по факту нападения бродячих собак на детей в пгт. Шахтерск, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).Кроме того, следственными органами расследуется и уголовное дело по сообщению о нападении бездомных собак около здания администрации МО "Городской округ Ногликский" на 8-летнего мальчика, в результате чего ребенок получил телесные повреждения, - сообщает СК РФ.
Помимо этого, следователи проводят проверки по информации из СМИ о нападениях бродячих собак на детей в Биробиджане Еврейской автономной области и в микрорайоне Рыбачий Вилючинского городского округа Камчатского края.
Кроме того, Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу Безукладникову А.С. доложить о проводимых проверочных мероприятиях по информации из СМИ о том, что на одной из улиц города Кемерово появилась стая бродячих собак. При этом в публикациях отражено, что службы по отлову беспризорных животных ненадлежащим образом выполняют свои обязанности.
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21.01.2022 16:00В России