Происшествия

сегодня, 11:43

Страшная история с улицы Советской не подтвердилась

4 3318
#нападение #подростки
2
Страшная история с улицы Советской не подтвердилась

В ходе проверки полицейские не нашли доказательств описанных блогером ситуаций.

Сотрудники отдела полиции №8 завершили проверку сообщения жительницы Липецка. Женщина в своем посте в соцсетях рассказывала о том, что группа подростков нападает на прохожих на улице Советской и силой отнимает у них ценные вещи и деньги. Эта информация не нашла подтверждения.

- В ходе проверки сообщения не было найдено подтверждений совершения уголовного преступления. Сама автор поста от действий якобы злоумышленников никак не пострадала. Кроме того, аналогичных заявлений нет и от других граждан, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

По итогам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как событие преступления отсутствует.
4 3318
#нападение #подростки
2

Комментарии (4)

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да

38 минут назад
Наооборот - подростки на Советской дарят прохожим свои айфоны и золотые изделия
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однако

44 минуты назад
ничего под солнцем не меняется.
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А

сегодня, 12:03
У меня Родину украли и 5 лет от пенсии! Дело будете о краже возбуждать?
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Да уж

сегодня, 11:53
Одни подзатыльники,где лица правоохранителей,чего боитесь.
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