Происшествия
сегодня, 11:43
Страшная история с улицы Советской не подтвердилась
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В ходе проверки полицейские не нашли доказательств описанных блогером ситуаций.
Сотрудники отдела полиции №8 завершили проверку сообщения жительницы Липецка. Женщина в своем посте в соцсетях рассказывала о том, что группа подростков нападает на прохожих на улице Советской и силой отнимает у них ценные вещи и деньги. Эта информация не нашла подтверждения.
- В ходе проверки сообщения не было найдено подтверждений совершения уголовного преступления. Сама автор поста от действий якобы злоумышленников никак не пострадала. Кроме того, аналогичных заявлений нет и от других граждан, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
По итогам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как событие преступления отсутствует.
- В ходе проверки сообщения не было найдено подтверждений совершения уголовного преступления. Сама автор поста от действий якобы злоумышленников никак не пострадала. Кроме того, аналогичных заявлений нет и от других граждан, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
По итогам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как событие преступления отсутствует.
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