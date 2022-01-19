Общество

54 минуты назад

В МУП «Липецкий пассажирский транспорт» новый руководитель

2 964
#транспорт #назначение
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В МУП «Липецкий пассажирский транспорт» новый руководитель

У предыдущего директора закончился контракт.

Исполняющим обязанности директора МУП «Липецкий пассажирский транспорт» назначен Дмитрий Мартыненко. У предыдущего руководителя — Сергея Москворецкого, который возглавлял предприятие с 13 октября 2020 года, закончился контракт. Он подтвердил это GOROD48. Чем займется в дальнейшем, пока не решил, в настоящий момент находится в санатории. Сергей Москворецкий еще известен тем, что до назначения руководителем муниципального транспортного предприятия занимал должность главы Добринского района. Во время его работы в МУП «Липецкий пассажирский транспорт» предприятие брало кредит для выплаты зарплат коллективу.  

Дмитрий Мартыненко до недавнего времени работал заместителем директора МУП «Липецкий пассажирский транспорт». 

 

2 964
#транспорт #назначение
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Комментарии (2)

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Внушаемый

30 минут назад
Надеюсь теперь аварии с автобусами и езда автобусов по встречке закончатся!Наберут профессиональных водителей и назначат им достойную зарплату!
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Плющенко

36 минут назад
Теперь покатаемся...
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