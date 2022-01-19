Общество
54 минуты назад
В МУП «Липецкий пассажирский транспорт» новый руководитель
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У предыдущего директора закончился контракт.
Исполняющим обязанности директора МУП «Липецкий пассажирский транспорт» назначен Дмитрий Мартыненко. У предыдущего руководителя — Сергея Москворецкого, который возглавлял предприятие с 13 октября 2020 года, закончился контракт. Он подтвердил это GOROD48. Чем займется в дальнейшем, пока не решил, в настоящий момент находится в санатории. Сергей Москворецкий еще известен тем, что до назначения руководителем муниципального транспортного предприятия занимал должность главы Добринского района. Во время его работы в МУП «Липецкий пассажирский транспорт» предприятие брало кредит для выплаты зарплат коллективу.
Дмитрий Мартыненко до недавнего времени работал заместителем директора МУП «Липецкий пассажирский транспорт».
Дмитрий Мартыненко до недавнего времени работал заместителем директора МУП «Липецкий пассажирский транспорт».
2 964
Внушаемый
Плющенко