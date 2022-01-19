За пьяную езду 38-летнего многодетного отца отправили на год в колонию строго режима

Усманский районный суд осудил злостного водителя-пьяницу.

Усманский районный суд вынес приговор 38-летнему отцу троих малолетних детей по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».



Не имеющий прав водитель уже был подвергнут административному наказанию по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. 3 февраля 2021 года его даже арестовали на 10 суток, но уже 26 февраля он снова взялся за старое.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 26 февраля 2021 года мужчина снова сел пьяным за руль «ВАЗ-21150». Примерно в 16:55 он был остановлен участковым на улице Октябрьская села Октябрьское Усманского района. Туда же после прибыли инспекторы ДПС, которые заметили у водителя запах алкоголя изо рта, нарушение речи и неустойчивость позы. Водителю предложили пройти медосвидетельствование, и на этот раз он согласился. У него было установлено состояние алкогольного опьянения — концентрация спирта составила 0,493 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.



Свою вину мужчина в суде не признал, он утверждал, что был трезвым. Он рассказал, что приехал за сыном в детский сад и остановился за банком, чтобы подождать второго сына. В это время туда подъехали полицейские. Поскольку у него не было прав, водитель предложил жене отъехать от банка. Но как только он начал движение сам, подъехали сотрудники полиции, вытащили его из машины и посадили в служебную «Ниву».



По версии подсудимого, поскольку сотрудников ГИБДД ждали около полутора часов, мужчина предложил жене сбегать в магазин за спиртным, и она это сделала. Мужчина выпил 250 граммов водки и баночку пива. Потом он попросил друга, чтобы тот купил ему ещё 250 граммов водки — выпил и их. Потом прошёл медосвидетельствование — исключительно из-за того, что испугался за сына, струсил, что вызовут сотрудников ПДН.



Правда, на стадии следствия водитель рассказывал совсем другое: что поехал в магазин, купил себе бутылку водки и несколько бутылок пива, выпил их отделении банка и собрался домой.



В результате мужчину признали виновным по по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» и приговорили к году лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.



Многодетного отца заключили под стражу в зале суда.