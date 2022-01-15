Общество

40 минут назад

Спасатели вызволили из снежного плена четыре машины

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#снег #спасатели
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Спасатели вызволили из снежного плена четыре машины

Автомобили застряли в Грязинском районе.

Как сообщает пресс-служба Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, накануне из-за сильного циклона, сопровождающегося большим количеством снега и сильным ветром, на дорогах Грязинского района оказались заблокированными четыре автомобиля.

Спасатели отдельных пожарно-спасательных постов №40 села Плеханово и №44 посёлка Сухоборье Грязинского района, получив сигнал о происшествии, незамедлительно выдвинулись на помощь и вытащили из снежных заносов автомобили.

Фото пресс-службы УГПСС Липецкой области
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#снег #спасатели
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