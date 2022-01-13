«Митсубиси» съехал в кювет и перевернулся

За сутки на дорогах области пострадали четыре человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 12 января в Липецке на улице Невского 37-летний водитель «Лады Весты» на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 74-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали.



В Лебедянском районе на трассе Липецк – Данков 26-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и автомобиль съехал с дороги в кювет. В больницу доставлена 31-летняя пассажирка автомобиля.



В Данковском районе на трассе Липецк – Данков 59-летний водитель «Митсубиси» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Водитель госпитализирован. Предварительной причиной аварии стало нарушение правил расположения на проезжей части.



12 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1343 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 55.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 1011 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



На дорогах региона зафиксировано 42 фактов механического столкновения автомобилей.

