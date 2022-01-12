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сегодня, 11:53
ВОЗ назвала пожилых и невакцинированных самыми уязвимыми перед омикрон-штаммом
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Омикрон-штамм коронавируса представляет особую опасность для жизни людей преклонного возраста, невакцинированных и тех, кто страдает от сопутствующих заболеваний, - сообщает телеканал CNBC со ссылкой на главу технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марию ван Керкхове и директора организации по чрезвычайным ситуациям Майка Райана.
"Риск смертельного исхода после заражения "омикроном" растет с возрастом. У нас также есть данные, согласно которым люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти", – считает Керкхове.
По словам ван Керкхове, по сравнению с штаммом коронавируса "дельта" от "омикрона" умирает меньше человек и риск серьезного течения заболевания и госпитализации значительно ниже.
Мутация "омикрон" действительно протекает в среднем в менее тяжелой форме, - добавил Райан.
Однако, по его словам, при этом не менее сотни тысяч людей по всему миру находятся в больницах, - передает РИА Новости.
"Риск смертельного исхода после заражения "омикроном" растет с возрастом. У нас также есть данные, согласно которым люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти", – считает Керкхове.
По словам ван Керкхове, по сравнению с штаммом коронавируса "дельта" от "омикрона" умирает меньше человек и риск серьезного течения заболевания и госпитализации значительно ниже.
Мутация "омикрон" действительно протекает в среднем в менее тяжелой форме, - добавил Райан.
Однако, по его словам, при этом не менее сотни тысяч людей по всему миру находятся в больницах, - передает РИА Новости.
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