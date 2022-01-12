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ВОЗ назвала пожилых и невакцинированных самыми уязвимыми перед омикрон-штаммом

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#коронавирус #омикрон
Омикрон-штамм коронавируса представляет особую опасность для жизни людей преклонного возраста, невакцинированных и тех, кто страдает от сопутствующих заболеваний, - сообщает телеканал CNBC со ссылкой на главу технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марию ван Керкхове и директора организации по чрезвычайным ситуациям Майка Райана.

"Риск смертельного исхода после заражения "омикроном" растет с возрастом. У нас также есть данные, согласно которым люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти", – считает Керкхове.

По словам ван Керкхове, по сравнению с штаммом коронавируса "дельта" от "омикрона" умирает меньше человек и риск серьезного течения заболевания и госпитализации значительно ниже.

Мутация "омикрон" действительно протекает в среднем в менее тяжелой форме, - добавил Райан.

Однако, по его словам, при этом не менее сотни тысяч людей по всему миру находятся в больницах, - передает РИА Новости.


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#коронавирус #омикрон

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