Культура

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По «Пушкинской карте» в Липецкой области продан 18 601 билет

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#Пушкинская карта #театр #кино
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По «Пушкинской карте» в Липецкой области продан 18 601 билет

Теперь по «Пушкинской карте» можно будет ходить и в кино.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, с 1 января номинал «Пушкинской карты» увеличен с 3000 до 5000 рублей в год.

С февраля возможности карты будут расширены. Молодежь от 14 до 22 лет сможет ходить по «Пушкинской карте» в кино. Оплатить билеты в кинотеатрах по номиналу карты можно только при просмотре российских фильмов, созданных при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. В течение года на это можно использовать до 2000 рублей.

К проекту «Пушкинская карта» в Липецкой области подключены все театры региона, театр танца «Казаки России», Липецкая филармония (Унион), областной краеведческий музей с его филиалами, ОЦКНТ, музей-усадьба П.П. Семенова-Тян-Шанского, усадьба Скорняково-Архангельское.

С момента старта программы на 250 мероприятий по «Пушкинской карте» был продан 18 601 билет,  а всего карту в Липецкой области получили 30 586 человек. При этом потратить средства с карты можно в любом регионе России.
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#Пушкинская карта #театр #кино
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