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В Воронеже задержан подозреваемый в серии разбойных нападений на магазины

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#разбой #ограбление

27-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья был заключен под стражу.

В Воронеже установлен и задержан подозреваемый в совершении разбойных нападений на городские торговые объекты, в их числе канцелярские магазины, аптечный пункт и табачный павильон.

Им оказался 27-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья. Задержанный дал признательные показания.

Установлено, что в конце декабря 2021 года в помещение магазина канцтоваров, расположенного по улице Фридриха Энгельса, зашел подозреваемый. Угрожая продавцу-консультанту предметом похожим на нож, потребовал передать ему имеющиеся в кассе деньги. Женщина сложила 10 тысяч рублей в пакет и отдала его налетчику. Злоумышленник, в свою очередь, поспешил скрыться, чтобы не быть замеченным, - сообщает ГУ МВД РФ по Воронежской области.

На следующий день в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Воронежу поступило еще одно сообщение о совершенном разбойном нападении на магазин канцелярии той же сети, расположенный на Московском проспекте. Прибывшим сотрудникам полиции продавец торговой точки пояснила, что в помещении вошел мужчина и, угрожая ей предметом, похожим на нож, потребовал отдать ему денежные средства. Сотрудница, опасаясь за свою жизнь, передала налетчику свыше 7 тысяч рублей. Заполучив желаемое, нападавший скрылся, - говорится в сообщении.

В этот день еще два заявления о разбоях, совершенных при схожих обстоятельствах, поступили в дежурную часть отдела полиции №8 УМВД России по городу Воронежу. Мужчина ворвался в аптеку, а затем в табачный киоск и, угрожая, на этот раз предметом, похожим нам пистолет, потребовал от сотрудниц наличность из кассы, - отмечается в пресс-релизе регионального УМВД.

В ходе проведенных мероприятий, направленных на раскрытие данных преступлений, изучения записей с камер видеонаблюдения, опроса очевидцев происшествий, сотрудники полиции установили приметы подозреваемого, а также его личность и возможное местонахождение. Схожего по приметам гражданина оперативники задержали на улице Гродненской рядом с домом его знакомой, к которой он направлялся.

По данным фактам возбуждены уголовные дела о разбое по ч.2 ст. 162 УК РФ.

По ходатайству следователя судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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#разбой #ограбление

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