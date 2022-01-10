Новогоднее настроение не оставит Липецк до февраля

Праздничная иллюминация будет сиять огнями весь январь.

Городская администрация не планирует снимать новогоднюю иллюминацию в Липецке до конца января. Праздничные растяжки будут украшать городские улицы весь месяц. Кроме того, точно до конца месяца будут работать новогодние площадки у ДС «Звездный» и на площади Петра Великого. В мэрии Липецка уточнили, что столь долгая работа новогодних зон связана и с их большой популярностью у липчан.Напомним, площадь Петра Великого в этом году украсили в стиле европейской ярмарки с использованием мотивов сказки «Алиса в стране чудес». В центре — 16-метровая ель, от верхушки которой расходятся лучи светового шатра. На площади также выросли светящиеся «тюльпаны». А ещё там установлены и украшены огоньками живые ели в кадках. Также на площади установлены сказочные персонажи из «Алисы в стране чудес» - улыбчивый Чеширский кот и вечно спешащий Белый кролик. Рядом с ёлкой есть горка, с которой на ватрушках и ледянках катаются дети и взрослые. Ещё одна забава - механическая карусель, где вместо традиционных лошадок — розовые фламинго.На площади у ДС «Звездный» установили шестиметровые столбы со светильниками необычной формы, а на существующих – закрепили украшения, по форме напоминающие орбиты планет. Рядом с катком установили композиции «Подсолнухи» и «Птица Говорун», вокруг площадки для катания – светящиеся вифлеемские звёзды высотой до трёх метров. Периметр площади украсили декоративные тумбы с живыми елями, наряженными гирляндами. Новогодняя ель у «Звёздного» - самая высокая в Липецке, 24 метра.