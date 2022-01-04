Первыми в Липецке после праздников на старт вышли самые смелые и дерзкие - шахматисты

В чемпионате по блицу собрались все главные "сливки" чёрно-белого мира Липецкой области.

Шахматисты первыми из липецких спортсменов завершили новогодние праздники и взялись за дело. В шахматном клубе сегодня в течение одного дня прошёл чемпионат Липецкой области по блицу – разновидности игры, в которой каждому участнику даётся лишь 10 минут на ходы.

Без преувеличения турнир собрал все сливки липецких шахмат – всего 47 человек. В итоге победителем стал самый титулованный липецкий игрок мастер ФИДЕ Илья Григорьев.

20-летний шахматист, который еще в школьные годы выиграл немало престижных турниров, пытался покорить Москву, но пару лет назад вернулся в родной регион, учится в Елецком университете и вновь представляет на соревнованиях Липецкую область.

2-е место занял кандидат в мастера спорта ученик 10-го класса обладатель Кубка России-2019 среди юношей Семён Казьмин, а замкнул «тройку» призеров «звёздный мальчик» липецких шахмат 1990-х мастер спорта Олег Чеботарёв. В своё время ему прочили будущее чуть ли не второго Анатолия Карпова.

36-летний Чеботарёв в последнее время редко участвует в турнирах, выступает для себя, но сегодня показал, что опыт и мастерство никуда не денешь.

Чемпионкой среди женщин стала Регина Красникова, второе место заняла Татьяна Рубленко. В блице нет разделения на мужской и женский турниры, все играют вместе. Поэтому обеим представительницам прекрасной половины пришлось сражаться против сильного пола. В общей таблице Красникова вошла в сильнейшую «двадцатку», а Рубленко, которой в этом году исполнится 75 лет, стала 40-й и при этом опередила нескольких мужчин.

Президент липецкой областной федерации шахмат Заур Дзантиев рассказал GOROD48 о ближайших главных стартах липецких повелителей слонов и ладей.

- 20 января у нас стартует этап Гран-При России «Липецкая зима», - поделился Дзантиев, - В марте впервые Липецк примет чемпионат ЦФО среди женщин, а на конец весны назначен чемпионат России: в личном зачёте наш регион представит Илья Григорьев (сильнейшие игроки будет бороться за выход в суперфинал, прим.), а сборная Липецкой области выступит в Высшей лиге, второй по силе в стране.

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