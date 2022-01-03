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25 минут назад
В Омске девять детей отравились парами хлора
В Омске возбудили уголовное дело после того, как девять детей отправились парами хлора, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
"Возбуждено уголовное дело по факту отравления парами хлора девяти детей в одной из саун Омска по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - сообщили в пресс-службе.
По данным следствия, инцидент произошел 2 января в одной из городских саун. Там отдыхали три семьи с девятью детьми от трех до 13 лет. Уже дома родители заметили недомогание детей и обратились в больницу. Все они госпитализированы, трое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, шесть - в легком состоянии. Также одна женщина осталась дома на амбулаторном лечении.
Сейчас состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, их обследуют врачи. На месте происшествия работают следователи, они взяли пробы воды в бассейне, допрашивают свидетелей.
"Возбуждено уголовное дело по факту отравления парами хлора девяти детей в одной из саун Омска по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - сообщили в пресс-службе.
По данным следствия, инцидент произошел 2 января в одной из городских саун. Там отдыхали три семьи с девятью детьми от трех до 13 лет. Уже дома родители заметили недомогание детей и обратились в больницу. Все они госпитализированы, трое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, шесть - в легком состоянии. Также одна женщина осталась дома на амбулаторном лечении.
Сейчас состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, их обследуют врачи. На месте происшествия работают следователи, они взяли пробы воды в бассейне, допрашивают свидетелей.