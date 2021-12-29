сегодня, 09:56
Скорость распространения коронавируса в США достигла максимума за всю пандемию
Рекордные с начала пандемии показатели заражения COVID-19 в сутки зафиксированы в Соединенных Штатах Америки.
За последнюю неделю среднее число новых случаев заражения в сутки составляло 254 496. Таким образом, были превышены рекордные показатели января текущего года, когда в среднем на протяжении недели в США фиксировались 251 989 случаев инфицирования за 24 часа, - передает ТАСС.
По мнению экспертов, рост числа случаев инфицирования в стране связан с распространением омикрон-штамма коронавируса.
"Январь будет очень тяжелым месяцем. Стоит готовиться к тому, что в январе коронавирусом заразится множество людей", - заявил специалист из Брауновского университета Ашиш Джа.
По его словам, особенную опасность это представляет для тех, кто до сих пор не вакцинировался.
В целом в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 53,1 млн, умерли 820,4 тыс. человек. При этом за последние четыре недели заразились свыше 4,35 млн человек, умерли более 38,5 тыс. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.
Ранее директор американского Института трансляционных исследований Эрик Топол заявил, что США ждет новая "чудовищная" волна коронавируса, - пишет "Газета.ru".
Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
По словам ученого, количество заболевших может превысить число заразившихся в прошлом декабре и январе.
"Мы зависим от нашей иммунной стены (вакцины и переболевших COVID-19) в защите от воздействия омикрона", — добавил он.
Еще в рубрике
23.12.2021 14:57В мире