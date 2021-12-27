Здоровье
19 минут назад
39-летний липчанин замёрз в сугробе по пути с корпоратива
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Но отделался обморожениями.
В ожоговое отделение Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» поступили ещё четыре жертвы морозов. О провалившемся вчера под лёд и спасшемся рыбаке мы уже сообщили. Кроме того, сегодня в больницу поступил житель ДНР, а в минувшую субботу, 25 декабря — двое уснувших в сугробах липчан.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 64-летний житель ДНР получил обморожения, переходя украинско-российскую границу. Мужчина за 5 часов прошёл на морозе 25 километров. Приехав в Липецк, он сразу обратился в больницу — у него обморожение ноги 3-4 степени.
В субботу, 25 декабря обморожения получили двое липчан, уснувших в сугробах. Одному пострадавшему — 39 лет, другому — 58 лет. Причём 39-летний мужчина перебрал на кооперативе: по пути с праздника домой он заснул в снегу.
В Липецке растёт число пострадавших от сильных морозов. Все пациенты с обморожениями — мужчины, зачастую в момент получения обморожения они были пьяны.
Медики просят липчан при обморожениях как можно быстрее обращаться к специалистам в Областной ожоговый центр Липецкой горбольницы №3 «Свободный сокол», не заниматься самолечением и не согревать обмороженные участки.
Нужно отказаться от «народных» способов согревания тканей: массажа, растирания снегом, шерстяной тканью, теплых ванночек, грелок, согревающих компрессов, не смазывать кожу маслами и жирами. Растирание снегом приводит к еще большему охлаждению, а кристаллики льда повреждают кожу, в результате чего может произойти инфицирование. Можно протереть пораженные области спиртом или водкой. На руки и ноги при их обморожениях необходимо наложить теплоизолирующую повязку (ватно-марлевую повязку и целлофановый мешок).
Среди других рекомендаций оказания первой помощи: возвышенное положение отмороженных конечностей, обезболивание (прием таблетки любого из нестероидных противовоспалительных препаратов). Также должны быть предприняты меры по профилактике дальнейших возможных повреждений отмороженных тканей. Следует во всех случаях избегать повторного замораживания тканей, если они были отогреты в полевых условиях. Если это возможно, отмороженные части тела должны быть настолько неподвижна, насколько это возможно.
Но лучше всё же обратиться к медикам - приёмный покой работает круглосуточно.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 64-летний житель ДНР получил обморожения, переходя украинско-российскую границу. Мужчина за 5 часов прошёл на морозе 25 километров. Приехав в Липецк, он сразу обратился в больницу — у него обморожение ноги 3-4 степени.
В субботу, 25 декабря обморожения получили двое липчан, уснувших в сугробах. Одному пострадавшему — 39 лет, другому — 58 лет. Причём 39-летний мужчина перебрал на кооперативе: по пути с праздника домой он заснул в снегу.
В Липецке растёт число пострадавших от сильных морозов. Все пациенты с обморожениями — мужчины, зачастую в момент получения обморожения они были пьяны.
Медики просят липчан при обморожениях как можно быстрее обращаться к специалистам в Областной ожоговый центр Липецкой горбольницы №3 «Свободный сокол», не заниматься самолечением и не согревать обмороженные участки.
Нужно отказаться от «народных» способов согревания тканей: массажа, растирания снегом, шерстяной тканью, теплых ванночек, грелок, согревающих компрессов, не смазывать кожу маслами и жирами. Растирание снегом приводит к еще большему охлаждению, а кристаллики льда повреждают кожу, в результате чего может произойти инфицирование. Можно протереть пораженные области спиртом или водкой. На руки и ноги при их обморожениях необходимо наложить теплоизолирующую повязку (ватно-марлевую повязку и целлофановый мешок).
Среди других рекомендаций оказания первой помощи: возвышенное положение отмороженных конечностей, обезболивание (прием таблетки любого из нестероидных противовоспалительных препаратов). Также должны быть предприняты меры по профилактике дальнейших возможных повреждений отмороженных тканей. Следует во всех случаях избегать повторного замораживания тканей, если они были отогреты в полевых условиях. Если это возможно, отмороженные части тела должны быть настолько неподвижна, насколько это возможно.
Но лучше всё же обратиться к медикам - приёмный покой работает круглосуточно.
1044
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