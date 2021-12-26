В Липецкой области днем до -12

Прогноз погоды на ближайшее время.

27 и 28 декабря на фоне повышенного атмосферного давления в Липецкой области будет преимущественно без осадков. 29 декабря с приближением фронтального раздела с запада продет снег разной интенсивности, днем местами ожидается метель, восточный ветер усилится до 16 м/сек, при порывах, на дорогах – снежные заносы. Среднесуточные температуры воздуха составят 11-12 градусов мороза, что на 4-5 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 декабря в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от -12 до -17 градусов, днем она составит от -7 до -12 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от -13 до -15 градусов, днем будет от -9 до -11 градусов.

День 27 декабря стал самым теплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 29 градусов мороза.