Житель Липецка потерял кредитку и через два месяца обнаружил серьезный долг

Оказалось, его картой пользовался другой.



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Оперативники отдела полиции № 2 УМВД России по Липецку задержали по подозрению в краже денег с банковского счета 40-летнего жителя города. На протяжении двух месяцев он расплачивался в магазинах чужой кредиткой.С заявлением о краже денег в полицию обратился 58-летний владелец карты. Он потерял ее еще в апреле, но так как никогда кредиткой не пользовался, пропажи не заметил. Тревогу мужчина забил, когда получил банковское уведомление о долге свыше 71 тысячи рублей.— Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 40-летнего жителя Липецка. Подозреваемый, найдя чужую кредитную карту, на протяжении двух месяцев расплачивался с ее помощью в магазинах, — рассказали в полиции.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).