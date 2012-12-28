Происшествия
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вчера, 09:24
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Житель Липецка потерял кредитку и через два месяца обнаружил серьезный долг
Оказалось, его картой пользовался другой.
С заявлением о краже денег в полицию обратился 58-летний владелец карты. Он потерял ее еще в апреле, но так как никогда кредиткой не пользовался, пропажи не заметил. Тревогу мужчина забил, когда получил банковское уведомление о долге свыше 71 тысячи рублей.
— Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 40-летнего жителя Липецка. Подозреваемый, найдя чужую кредитную карту, на протяжении двух месяцев расплачивался с ее помощью в магазинах, — рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).
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