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вчера, 09:24
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Житель Липецка потерял кредитку и через два месяца обнаружил серьезный долг

Оказалось, его картой пользовался другой.

Оперативники отдела полиции № 2 УМВД России по Липецку задержали по подозрению в краже денег с банковского счета 40-летнего жителя города. На протяжении двух месяцев он расплачивался в магазинах чужой кредиткой.

С заявлением о краже денег в полицию обратился 58-летний владелец карты. Он потерял ее еще в апреле, но так как никогда кредиткой не пользовался, пропажи не заметил.  Тревогу мужчина забил, когда получил банковское уведомление о долге свыше 71 тысячи рублей. 

— Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 40-летнего жителя Липецка. Подозреваемый, найдя чужую кредитную карту, на протяжении двух месяцев расплачивался с ее помощью в магазинах, — рассказали в полиции. 

Возбуждено уголовное дело по части 3  статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). 

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Комментарии (10)

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Народ
вчера, 11:53
Кредитки раздают на лево и на право, даже тем кому они не нужны. На хлеб и молоко у них пенсии хватает.
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Александр Н.
вчера, 11:20
Кредиты-зло, особенно если не понимаешь правила пользования.
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zzloyzz
вчера, 10:26
Понять и простить.
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Гостья
вчера, 23:07
Вы бы простили, если бы на вас повесили долг в 70 тысяч? Если вы такой богатый Буратино, может быть, поможете инвалиду 1 группы приобрести инвалидную кровать?
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Милка
вчера, 09:47
Ушлый малый, два месяца питался, не от хорошей жизни.
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Не понимаю
вчера, 09:39
Что нельзя было заблокировать карту???
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Позитив
вчера, 09:48
Пишут же, что не пользовался ею, поэтому и не заметил пропажу.
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Вован
вчера, 09:55
Пишут же, что не пользовался ею, поэтому и не заметил пропажу. К кредитке всегда подключают бесплатно смс оповещение об операциях. Надо было смс читать.
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Семён Семёнович
вчера, 10:37
К кредитке всегда подключают бесплатно смс оповещение об операциях. Надо было смс читать. Нет не всегда подключают бесплатно.
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Телепузик
вчера, 10:22
К кредитке всегда подключают бесплатно смс оповещение об операциях. Надо было смс читать. Они мобильниками пользоваться не умеют. Сроду не знают, где смс посмотреть. Какие им кредитные карты?
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