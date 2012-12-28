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вчера, 12:38
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Похитителя сумки с кучей денег нашли по отпечаткам пальцев

Ранее судимый житель Грязей обокрал случайного собутыльника.

Оперативники отдела полиции №3 УМВД России по Липецку раскрыли кражу сумки с 200 тысячами рублей, 500 долларами, и документами. Выйти на подозреваемого помогли оставленные на месте преступления отпечатки пальцев.

Владелец сумки обратился в полицию 9 июня. Он рассказал, что накануне выпивал со случайным знакомым в своем гараже на улице Биологической и уснул. А когда пришел в себя обнаружил, что вместе с собутыльником пропали его сумка с деньгами и документами, и сотовый телефон. 

«Экспертами-криминалистами по отпечаткам пальцев установлен, а сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый. Им оказался неработающий ранее судимый 42-летний житель Грязей, — сообщили в полиции. — Злоумышленник задержан. Похищенные деньги он потратил, а чужой телефон у него изъят».

Возбуждено уголовное дело о краже. Максимальная санкция инкриминируемой грязинцу статьи УК предусматривает до пяти лет лишения свободы.

кража
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Комментарии (14)

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Сначала новые
Наутилус
вчера, 23:23
Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек
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Доллары ,
вчера, 20:15
теперь не деньги ! С ними никуда !
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wert
вчера, 16:33
Украл, выпил, в тюрьму! Сколько лет прошло со съемок этого фильма, а актуален до сих пор
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Сергей
вчера, 15:43
Такую сумму пропить за несколько дней ...Вот это здоровье !
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Евген
вчера, 15:22
Хорошо что только деньги у пьянчужки украли,а могли бы и честь
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Закон Бокала
вчера, 14:34
Выпил - не спи! Уснул - не пей! Не выпил - спи! Не спишь - пей!!!!
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Адвокат Черный
вчера, 15:22
Совершенно с Вами согласен! Полностью поддерживаю Вашу позицию по данному вопросу.
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Крестный отец
вчера, 14:24
Надо было в перчатках пить и после следы табаком присыпать при отходе от собак
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Злой бамбр
вчера, 14:34
А то, что его по камерам, могли отследить, тебя не смущает?:))) Их сейчас на каждом углу, по несколько штук и ещё повесят.
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Александр Н.
вчера, 14:04
Пить вредно, особенно со случайными собутыльниками.
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Адвокат Черный
вчера, 13:54
Сериал "След" нервно курит в сторонке!
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Позитив
вчера, 13:03
Ситуация гласит - пей один и в темноте!!!
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