Похитителя сумки с кучей денег нашли по отпечаткам пальцев

Ранее судимый житель Грязей обокрал случайного собутыльника.



Оперативники отдела полиции №3 УМВД России по Липецку раскрыли кражу сумки с 200 тысячами рублей, 500 долларами, и документами. Выйти на подозреваемого помогли оставленные на месте преступления отпечатки пальцев.Владелец сумки обратился в полицию 9 июня. Он рассказал, что накануне выпивал со случайным знакомым в своем гараже на улице Биологической и уснул. А когда пришел в себя обнаружил, что вместе с собутыльником пропали его сумка с деньгами и документами, и сотовый телефон.«Экспертами-криминалистами по отпечаткам пальцев установлен, а сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый. Им оказался неработающий ранее судимый 42-летний житель Грязей, — сообщили в полиции. — Злоумышленник задержан. Похищенные деньги он потратил, а чужой телефон у него изъят».Возбуждено уголовное дело о краже. Максимальная санкция инкриминируемой грязинцу статьи УК предусматривает до пяти лет лишения свободы.