Происшествия
2678
вчера, 12:38
14
Похитителя сумки с кучей денег нашли по отпечаткам пальцев
Ранее судимый житель Грязей обокрал случайного собутыльника.
Владелец сумки обратился в полицию 9 июня. Он рассказал, что накануне выпивал со случайным знакомым в своем гараже на улице Биологической и уснул. А когда пришел в себя обнаружил, что вместе с собутыльником пропали его сумка с деньгами и документами, и сотовый телефон.
«Экспертами-криминалистами по отпечаткам пальцев установлен, а сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый. Им оказался неработающий ранее судимый 42-летний житель Грязей, — сообщили в полиции. — Злоумышленник задержан. Похищенные деньги он потратил, а чужой телефон у него изъят».
Возбуждено уголовное дело о краже. Максимальная санкция инкриминируемой грязинцу статьи УК предусматривает до пяти лет лишения свободы.
0
1
0
1
13
Комментарии (14)