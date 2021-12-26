В России

20 минут назад

Школьница выпила алкоголь и впала в кому

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В Санкт-Петербурге две одноклассницы распивали некачественный алкоголь, в результате чего одна из девочек впала в кому. Об этом сообщает Лента.ру.

Инцидент произошел в муниципальном образовании Шушары. 14-летнюю россиянку с отравлением доставили в детскую клиническую больницу, она находилась в тяжелом состоянии. О самочувствии ее подруги информации нет.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По некоторой информации, госпитализированная девочка из полной семьи, на учете не состоит.
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