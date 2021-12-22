Спорт

сегодня, 16:23

Арсен и Къанамат – герои липецкого спорта

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#Борьба на поясах
Арсен и Къанамат – герои липецкого спорта

Два наших спортсмена стали призёрми Кубка мира по борьбе на поясах.

В Уфе прошёл Кубок мира по борьбе на поясах.

Как сообщили организаторы соревнований, за победу на коврах Центра спортивной подготовки Римы Баталовой в разных весовых категориях боролись более 200 спортсменов из 25 стран.

Липчане не просто выступили под флагом России, но и принесли нашей сборной две медали. Арсен Мусаев победил всех соперников и завоевал «золотую» медаль в весовой категории до 90 кг. Къанамат Деккушев потерпел лишь одно поражение и в итоге получил «бронзу» в категории до 82 кг.

Къанамат – уроженец Калмыкии, раньше выступал за родную республику, а также за Карачаево-Черкесию, но уже несколько последних лет представляет Липецкую область.

Обоих наших медалистов подготовил знаменитый липецкий тренер Ислам Ибрагимов.

Первое место в командном зачёте завоевала сборная России, 2-е – Казахстан, 3-е – Узбекистан.

Остаётся добавить. Что мировой Кубок проходил в рамках более глобального события – XVII Международного форума боевых искусств, который объединил различные соревнования аж по 15-ти видам единоборств. Общее количество участников превысило 2 тысячи человек.

1 307
#Борьба на поясах

Комментарии (1)

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цирк

22 минуты назад
одни иностранцы, а где же коренные липчане, не ужели деградировали и все лезут в депутаты-148 проц
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