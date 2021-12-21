В России

сегодня, 15:55

Президент продлил заморозку накопительной части пенсий до конца 2024 года

153
#пенсии #заморозка

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2024 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ устанавливает в 2024-м аналогичный 2014-2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

В финансово-экономическом обосновании к документу говорится, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 772,9 миллиарда рублей.

Закон был принят Госдумой 8 декабря и одобрен Советом Федерации 15 декабря 2021 года.

Проект вступает в силу с 1 января 2022 года.

Кстати, ранее россияне могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть для увеличения баллов для расчета размера пенсии.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты идут в страховую часть: на выплаты нынешним пенсионерам.

Действующее законодательство РФпредусматривает, что накопительная часть формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже, за счет уплаты страховых взносов работодателями на ее финансирование.

Кроме того, она положена мужчинам 1953-1966 годов рождения и женщинам 1957-1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы отчислялись средства. Накопительная пенсия формируется и у участников программы государственного софинансирования пенсионных выплат, а также у тех, кто направил на это материнский капитал.
153
#пенсии #заморозка

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Шойгу заявил о готовящейся со стороны США провокации с химоружием на Украине
#США #Украина #провокация. химоружие
Шойгу заявил о готовящейся со стороны США провокации с химоружием на Украине

сегодня, 14:51

В России
В Томске в гипермаркете «Лента» возник крупный пожар
#пожар #Лента #Томск
В Томске в гипермаркете «Лента» возник крупный пожар

сегодня, 14:04

В России
В Свердловской области отменили QR-коды для входа в ТЦ до 20 января
#QR-код #общественные места
1
В Свердловской области отменили QR-коды для входа в ТЦ до 20 января

сегодня, 13:11

В России
В Москве пьяный водитель устроил массовое ДТП
#ДТП #авария
В Москве пьяный водитель устроил массовое ДТП

сегодня, 11:55

В России
В Госдуму внесли закон о ежемесячной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми
#выплаты #пособия #дети
В Госдуму внесли закон о ежемесячной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми

сегодня, 11:16

В России
В ДТП с губернатором Кемеровской области пострадали трое
#ДТП #губернатор
В ДТП с губернатором Кемеровской области пострадали трое

сегодня, 10:08

В России