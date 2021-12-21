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Президент продлил заморозку накопительной части пенсий до конца 2024 года
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Накопительная пенсия заморожена с 2014 года.
Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2024 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ устанавливает в 2024-м аналогичный 2014-2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
В финансово-экономическом обосновании к документу говорится, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 772,9 миллиарда рублей.
Закон был принят Госдумой 8 декабря и одобрен Советом Федерации 15 декабря 2021 года.
Проект вступает в силу с 1 января 2022 года.
Кстати, ранее россияне могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть для увеличения баллов для расчета размера пенсии.
Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты идут в страховую часть: на выплаты нынешним пенсионерам.
Действующее законодательство РФпредусматривает, что накопительная часть формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже, за счет уплаты страховых взносов работодателями на ее финансирование.
Кроме того, она положена мужчинам 1953-1966 годов рождения и женщинам 1957-1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы отчислялись средства. Накопительная пенсия формируется и у участников программы государственного софинансирования пенсионных выплат, а также у тех, кто направил на это материнский капитал.
Документ устанавливает в 2024-м аналогичный 2014-2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
В финансово-экономическом обосновании к документу говорится, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 772,9 миллиарда рублей.
Закон был принят Госдумой 8 декабря и одобрен Советом Федерации 15 декабря 2021 года.
Проект вступает в силу с 1 января 2022 года.
Кстати, ранее россияне могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть для увеличения баллов для расчета размера пенсии.
Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты идут в страховую часть: на выплаты нынешним пенсионерам.
Действующее законодательство РФпредусматривает, что накопительная часть формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже, за счет уплаты страховых взносов работодателями на ее финансирование.
Кроме того, она положена мужчинам 1953-1966 годов рождения и женщинам 1957-1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы отчислялись средства. Накопительная пенсия формируется и у участников программы государственного софинансирования пенсионных выплат, а также у тех, кто направил на это материнский капитал.
153